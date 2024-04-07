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7 апреля, 17:30

Погоню за байкером, который напал на полицейских в Подмосковье, заметили в Твери

Mash: Погоню за байкером, напавшим на полицейских в Подмосковье, заметили в Твери

Место нападения на полицейских в Подмосковье. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Место нападения на полицейских в Подмосковье. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Погоню за байкером, который напал на полицейских в Ногинском районе Московской области, заметили в Твери. Как пишет Mash, преступник на чёрном мотоцикле "Ямаха" ехал в сторону Санкт-Петербурга, за ним мчались две машины с мигалками.

Следователи работают на месте нападения на полицейских в Подмосковье. Видео © Telegram / Следком

По данным телеграм-канала, у погибшего 40-летнего полицейского Сергея И. пять огнестрельных ранений, два из них в голову. У 26-летнего лейтенанта Георгия С. одно в голову, сейчас он находится в реанимации. Известно, что до нападения силовики находились в рейде по закладчикам на границе Фрянова и Черноголовки, так как на днях в этом районе задержали торговца наркотиками.

Появились первые фото с места нападения на полицейских в Подмосковье
Появились первые фото с места нападения на полицейских в Подмосковье

Как сообщал Life.ru, вечером 7 апреля возле деревни Якимово городского округа Черноголовка было совершено нападение на полицейских. Погиб один силовик, другой находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело. После нападения злоумышленник на мотоцикле погнал в сторону Петербурга на скорости 150–200 километров в час. На вид ему от 30 до 35 лет. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на полицейских.

Наталья Исакова
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