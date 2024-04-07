Погоню за байкером, который напал на полицейских в Подмосковье, заметили в Твери

Погоню за байкером, который напал на полицейских в Ногинском районе Московской области, заметили в Твери. Как пишет Mash, преступник на чёрном мотоцикле "Ямаха" ехал в сторону Санкт-Петербурга, за ним мчались две машины с мигалками.

По данным телеграм-канала, у погибшего 40-летнего полицейского Сергея И. пять огнестрельных ранений, два из них в голову. У 26-летнего лейтенанта Георгия С. одно в голову, сейчас он находится в реанимации. Известно, что до нападения силовики находились в рейде по закладчикам на границе Фрянова и Черноголовки, так как на днях в этом районе задержали торговца наркотиками.