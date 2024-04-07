Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на полицейских в Подмосковье
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о нападении на полицейских в Ногинском районе Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. представить доклад о ходе первоначально установленных в ходе расследования обстоятельств. Дальнейшее расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", — говорится в сообщении.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства инцидента и проводят розыск злоумышленников. Как пишет SHOT, мотоциклист открыл стрельбу по правоохранителям на просёлочной дороге. Полицейских без сознания заметили прохожие.
Напомним, сегодня вечером в Подмосковье было совершено нападение на полицейских. Погиб один силовик, другой находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело. После нападения злоумышленник на мотоцикле погнал в сторону Петербурга на скорости 150–200 километров в час. На вид ему от 30 до 35 лет.
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