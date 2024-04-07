Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на полицейских в Подмосковье

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о нападении на полицейских в Ногинском районе Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. представить доклад о ходе первоначально установленных в ходе расследования обстоятельств. Дальнейшее расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", — говорится в сообщении.