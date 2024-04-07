Гонит на мотоцикле под 200 км/час: Напавший на полицейских в Подмосковье поехал в сторону Петербурга

Напавший на полицейских в Ногинском районе Московской области после преступления направился в сторону Санкт-Петербурга. Его заметили на трассе М11. По данным SHOT, неизвестный движется со скоростью 150–200 километров в час.

Как пишет телеграм-канал, преступник скрывается на чёрном мотоцикле без номеров, на вид ему от 30 до 35 лет. В момент атаки злоумышленник был один. На территории Подмосковья введён план "Перехват".