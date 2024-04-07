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7 апреля, 15:59

Гонит на мотоцикле под 200 км/час: Напавший на полицейских в Подмосковье поехал в сторону Петербурга

SHOT: Напавшего на полицейских в Подмосковье преступника заметили на трассе М11

Напавший на полицейских в Ногинском районе Московской области после преступления направился в сторону Санкт-Петербурга. Его заметили на трассе М11. По данным SHOT, неизвестный движется со скоростью 150–200 километров в час.

Как пишет телеграм-канал, преступник скрывается на чёрном мотоцикле без номеров, на вид ему от 30 до 35 лет. В момент атаки злоумышленник был один. На территории Подмосковья введён план "Перехват".

Ранее Life.ru писал, что в Подмосковье было совершено нападение на полицейских. Изначально сообщалось, что двое правоохранителей были убиты, однако эта информация не подтвердилась. По уточнённым данным, один силовик погиб, один находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Наталья Исакова
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