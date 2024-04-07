Появились первые фото с места нападения на полицейских в Подмосковье
Прокуратура Подмосковья показала первые фото с места нападения на полицейских
Место нападения на полицейских в Подмосковье. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области
Прокуратура Московской области контролирует установление всех обстоятельств нападения на полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, опубликовав первые кадры с места нападения на правоохранителей.
Место нападения на полицейских в Подмосковье. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области
Злоумышленника продолжают искать. По поручению прокурора региона Сергея Забатурина на место происшествия выехал щёлковский городской прокурор Иван Денисов.
Напомним, вечером 7 апреля возле деревни Якимово городского округа Черноголовка было совершено нападение на полицейских. Погиб один силовик, другой находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело. После нападения злоумышленник на мотоцикле погнал в сторону Петербурга на скорости 150–200 километров в час. На вид ему от 30 до 35 лет. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на полицейских.