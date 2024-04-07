В МВД рассказали первые подробности о нападении на полицейских в Подмосковье

Полицейские, на которых напали в Московской области, проводили оперативные мероприятия по задержанию сбытчика наркотиков. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в дежурную часть МУ МВД России "Щёлковское" Московской области поступило сообщение, что в деревне Якимово [городского округа Черноголовка] у дороги лежит раненый мужчина. Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила на месте происшествия двоих сотрудников МУ МВД России "Щёлковское" с огнестрельными ранениями", — написала Волк в телеграм-канале.