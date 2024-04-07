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7 апреля, 16:45

В МВД рассказали первые подробности о нападении на полицейских в Подмосковье

Нападение на полицейских в Подмосковье совершили при задержании наркосбытчика

Полицейские, на которых напали в Московской области, проводили оперативные мероприятия по задержанию сбытчика наркотиков. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в дежурную часть МУ МВД России "Щёлковское" Московской области поступило сообщение, что в деревне Якимово [городского округа Черноголовка] у дороги лежит раненый мужчина. Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила на месте происшествия двоих сотрудников МУ МВД России "Щёлковское" с огнестрельными ранениями", — написала Волк в телеграм-канале.

По предварительной информации, правоохранители находились при исполнении служебных обязанностей и собирались задержать злоумышленника. В настоящее время сотрудники подмосковного главка устанавливают личность напавшего и ведут розыск.

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Напомним, вечером 7 апреля в Подмосковье было совершено нападение на полицейских. Погиб один силовик, другой сейчас находится в реанимации. После нападения злоумышленник на мотоцикле погнал в сторону Петербурга на скорости 150–200 километров в час. На вид ему от 30 до 35 лет. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на правоохранителей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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