Осталось двое детей: В МВД рассказали о полицейском, погибшем при нападении в Подмосковье

В результате нападения неизвестного на полицейских в Московской области погиб старший прапорщик Сергей Ефименко. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Ефименко в воскресенье, 7 апреля, вместе с напарником задерживал наркосбытчика в деревне Якимово. Злоумышленник выстрелил в полицейского, от полученного ранения 40-летний правоохранитель скончался. Подмосковная полиция сообщила, что погибший служил в органах внутренних дел с июля 2004 года, с февраля 2017-го проходил службу в МУ МВД "Щёлковское". У Ефименко остались две дочери.