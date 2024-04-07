Осталось двое детей: В МВД рассказали о полицейском, погибшем при нападении в Подмосковье
МВД: В результате нападения в Подмосковье погиб старший прапорщик Ефименко
Прапорщик полиции Сергей Ефименко. Обложка © VK / ГУ МВД России по Московской области
В результате нападения неизвестного на полицейских в Московской области погиб старший прапорщик Сергей Ефименко. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.
Ефименко в воскресенье, 7 апреля, вместе с напарником задерживал наркосбытчика в деревне Якимово. Злоумышленник выстрелил в полицейского, от полученного ранения 40-летний правоохранитель скончался. Подмосковная полиция сообщила, что погибший служил в органах внутренних дел с июля 2004 года, с февраля 2017-го проходил службу в МУ МВД "Щёлковское". У Ефименко остались две дочери.
"Руководство и личный состав ГУ МВД России по Московской области выражает соболезнования родным и близким старшего прапорщика полиции Ефименко Сергея Викторовича. <...> Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь", — говорится в сообщении.
Как сообщал Life.ru, вечером 7 апреля возле деревни Якимово городского округа Черноголовка было совершено нападение на полицейских. Погиб один силовик, другой находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело. После нападения злоумышленник на мотоцикле погнал в сторону Петербурга на скорости 150–200 километров в час. На вид ему от 30 до 35 лет. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на полицейских.