Life.ru публикует фото наркоторговца, напавшего на полицейских в Подмосковье
Появилось фото подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье
Василий Б. Обложка © Telegram / SHOT
Опубликовано фото 34-летнего Василия Б. из Москвы, которого подозревают в нападении на полицейских в Московской области. Как сообщает SHOT, сейчас его до сих пор разыскивают.
По данным телеграм-канала, Василий Б. может скрываться на своём чёрном мотоцикле FZ6-N Yamaha или на "ниве". К слову, информацию о себе он уже успел зачистить в соцсетях. Удалось выяснить, что в 2017 году мужчина работал связистом в "Газпромсвязи", потом открыл ИП и занимался рекламой, катался на байке, иногда путешествовал. В конце прошлого года он ликвидировал своё дело, после чего, предположительно, стал подрабатывать продажей наркотиков через даркнет.
План "Перехват" продолжает действовать на территории Московской области. Ориентировки на Василия Б. разосланы во все отделения полиции, вокзалы и аэропорты. Пока подозреваемый билеты никуда не покупал.
"Нива" Василия Б., подозреваемого в нападении на полицейских. Фото © Telegram / SHOT
Напомним, 7 апреля в подмосковной Черноголовке двое сотрудников полиции устроили засаду у найденного тайника с наркотиками. За "закладкой" через некоторое время пришёл мужчина, однако при задержании он открыл огонь. Один правоохранитель погиб на месте, второй находится в реанимации. Сам преступник скрылся на мотоцикле, позднее погоню за ним заметили в Тверской области. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль ход дела.