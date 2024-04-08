Life.ru публикует фото наркоторговца, напавшего на полицейских в Подмосковье

Опубликовано фото 34-летнего Василия Б. из Москвы, которого подозревают в нападении на полицейских в Московской области. Как сообщает SHOT , сейчас его до сих пор разыскивают.

По данным телеграм-канала, Василий Б. может скрываться на своём чёрном мотоцикле FZ6-N Yamaha или на "ниве". К слову, информацию о себе он уже успел зачистить в соцсетях. Удалось выяснить, что в 2017 году мужчина работал связистом в "Газпромсвязи", потом открыл ИП и занимался рекламой, катался на байке, иногда путешествовал. В конце прошлого года он ликвидировал своё дело, после чего, предположительно, стал подрабатывать продажей наркотиков через даркнет.