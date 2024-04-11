Расстрелявший полицейских в Подмосковье задержан, он признал вину
В Тверской области задержали подозреваемого в нападении на сотрудников полиции
В Тверской области задержан мужчина, подозреваемый в нападении на правоохранителей в Подмосковье 7 апреля. По данным SHOT, Василий Буряков скрывался в городе Белый Тверской области — в 410 километрах от места преступления. По предварительной версии, с трассы М11 он ушёл в сторону Ржева, где планировал скрыться, однако его распознали уличные камеры.
Сотрудники МВД задержали подозреваемого в нападении на полицейских 7 апреля. Видео © Telegram / Ирина Волк
"На территории Тверской области сотрудники ГУ МВД России по Московской области совместно с тверскими коллегами при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на полицейских <...> 7 апреля этого года. Задержанный в ближайшее время будет доставлен в следственные органы", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Напомним, 7 апреля в Московской области мужчина напал на сотрудников полиции, применив огнестрельное оружие. В итоге один из правоохранителей погиб, у него осталось двое детей. Второго доставили в реанимацию. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских. Сообщалось, что стрелок скрылся с места преступления на мотоцикле и мог направиться в Санкт-Петербург.
Как уже рассказывал Life.ru, нападавшим оказался житель Москвы Василий Буряков, 1990 года рождения. Всё произошло, когда правоохранители застали его в лесу СНТ "Озон" за закладыванием наркотиков. Как выяснил SHOT, в 2017 году Буряков работал связистом в "Газпромсвязи", после открыл ИП и занимался рекламой. Однако бизнес не пошёл. Мужчина ликвидировал дело, после чего, возможно, и стал подрабатывать продажей наркотиков через Даркнет.
Telegram / Ирина Волк