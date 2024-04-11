Расстрелявший полицейских в Подмосковье задержан, он признал вину

В Тверской области задержан мужчина, подозреваемый в нападении на правоохранителей в Подмосковье 7 апреля. По данным SHOT, Василий Буряков скрывался в городе Белый Тверской области — в 410 километрах от места преступления. По предварительной версии, с трассы М11 он ушёл в сторону Ржева, где планировал скрыться, однако его распознали уличные камеры.

Сотрудники МВД задержали подозреваемого в нападении на полицейских 7 апреля. Видео © Telegram / Ирина Волк

"На территории Тверской области сотрудники ГУ МВД России по Московской области совместно с тверскими коллегами при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на полицейских <...> 7 апреля этого года. Задержанный в ближайшее время будет доставлен в следственные органы", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.