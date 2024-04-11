Бежавший в чеховский лес пособник убийц из "Крокуса" заявил жене об отъезде в Польшу
Вероятный пособник террористов из "Крокуса" заявил семье, что находится в Польше
Предполагаемый пособник террористов из "Крокуса". Обложка © Telegram / SHOT
Приёмная дочь разыскиваемого в чеховском лесу предполагаемого сообщника террористов из "Крокуса" рассказала, что он заявил семье об отъезде в Польшу. С девушкой пообщался корреспондент RT.
Собеседница канала говорит, что давно не видела отчима. По её словам, они редко созванивались по телефону, в последний раз они говорили несколько недель назад. После просьбы предоставить более подробную информацию о разыскиваемом девушка передумала говорить с журналистами и бросила трубку. Потом она всё же снова ответила на звонок и добавила, что якобы вчера её мама разговаривала с отчимом и тот заявил ей, что находится в Польше, "чинит машины, он мастер".
В Россию, согласно утверждению дочери, мужчина приезжал "как-то пару раз очень давно". Уточнить она не смогла, отметив только, что в последний раз это, возможно, было зимой. На связь с дочерью, по её же словам, он не выходит: "Позвонила — недоступен".
Напомним, предполагаемый пособник террористов "Крокус сити холла" пустился в бега при попытке задержания в подмосковном Чехове. Мужчина бросил машину и скрылся в лесу. В городе действует план "Сирена". Также появилось и фото вероятного пособника террористов. Жителей Чехова и Королёва призывают к осторожности, преступник может быть вооружён. Его подозревают в причастности к теракту в "Крокусе", в результате которого погибло 144 человека. В настоящий момент по делу уже проходят 11 обвиняемых, среди них четверо непосредственных исполнителей, пытавшихся сбежать на Украину.