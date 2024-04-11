Бежавший в чеховский лес пособник убийц из "Крокуса" заявил жене об отъезде в Польшу

Собеседница канала говорит, что давно не видела отчима. По её словам, они редко созванивались по телефону, в последний раз они говорили несколько недель назад. После просьбы предоставить более подробную информацию о разыскиваемом девушка передумала говорить с журналистами и бросила трубку. Потом она всё же снова ответила на звонок и добавила, что якобы вчера её мама разговаривала с отчимом и тот заявил ей, что находится в Польше, "чинит машины, он мастер".