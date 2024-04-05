Суд Москвы арестовал одиннадцатого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Ещё одного фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле", унёсшем жизни более 140 человек, арестовали в Москве на один месяц 18 суток – до 22 мая. Шарипзода Мухаммад Зоир стал одиннадцатым, сообщает пресс-служба Басманного суда.