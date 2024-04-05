Суд Москвы арестовал одиннадцатого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Шарипзода Мухаммад Зоир. Фото © Суды общей юрисдикции города Москвы
Ещё одного фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле", унёсшем жизни более 140 человек, арестовали в Москве на один месяц 18 суток – до 22 мая. Шарипзода Мухаммад Зоир стал одиннадцатым, сообщает пресс-служба Басманного суда.
Суд Москвы арестовал одиннадцатого фигуранта дела о теракте в "Крокусе". Видео © Суды общей юрисдикции города Москвы
"Избрана мера пресечения ещё одному участнику подготовки теракта в "Крокус сити холле". Басманным районным судом города Москвы избрана мера пресечения в отношении Шарипзоды Мухаммада Зоира", — рассказали в инстанции. Одиннадцатому фигуранту, как и остальным, предъявили обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта террористы открыли огонь и устроили пожар в "Крокус сити холле", после чего попытались бежать на Украину через Брянскую область, там их задержали спецслужбы. Всего трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавшими числятся более 550 посетителей "Крокуса". По делу о теракте были сразу задержаны 11 человек, в том числе четверо исполнителей, пытавшихся сбежать в Незалежную, а также четверо пособников — тех, кто продал машину преступникам и сдавал им квартиру. Позже суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе". Следственный комитет подтвердил контакты боевиков из "Крокуса" с украинскими националистами.