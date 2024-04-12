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11 апреля, 22:08

Расстрелявший полицейских наркоторговец сознался в СК

Расстрелявший полицейских в Подмосковье наркоторговец дал признательные показания

Расстрелявший полицейских в Подмосковье наркоторговец Василий Буряков дал признательные показания. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Расстрелявший полицейских в Подмосковье наркоторговец Буряков дал признательные показания. Видео © Telegram / Следком

По словам задержанного, 7 апреля он приехал на условленное место перезаложить наркотические средства, за этим занятием его и застали сотрудники МВД. Вместо того чтобы сдаться представителям закона, обвиняемый открыл стрельбу, после чего скрылся.

"В настоящее время с обвиняемым продолжается проведение следственных действий, запланированы опознание и проверка показаний на месте", — информировало ведомство в телеграм-канале.

Появилось видео доставки расстрелявшего полицейских наркоторговца в Подмосковье на вертолёте
Появилось видео доставки расстрелявшего полицейских наркоторговца в Подмосковье на вертолёте

Напомним, 7 апреля в Подмосковье байкер расстрелял двоих полицейских из огнестрельного оружия. Он скрылся с места происшествия на мотоцикле, но был замечен на трассе, когда двигался в сторону Санкт-Петербурга. Позже стала известна личность преступника — это житель Москвы Василий Буряков 1990 года рождения. Один из атакованных им правоохранителей погиб на месте, второй находится в реанимации. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь представителей закона. Сегодня стало известно, что преступника задержали под Тверью.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Следком

Лариса Сафронова
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