Расстрелявший полицейских наркоторговец сознался в СК
Расстрелявший полицейских в Подмосковье наркоторговец дал признательные показания
Расстрелявший полицейских в Подмосковье наркоторговец Василий Буряков дал признательные показания. Об этом сообщил Следственный комитет России.
Расстрелявший полицейских в Подмосковье наркоторговец Буряков дал признательные показания. Видео © Telegram / Следком
По словам задержанного, 7 апреля он приехал на условленное место перезаложить наркотические средства, за этим занятием его и застали сотрудники МВД. Вместо того чтобы сдаться представителям закона, обвиняемый открыл стрельбу, после чего скрылся.
"В настоящее время с обвиняемым продолжается проведение следственных действий, запланированы опознание и проверка показаний на месте", — информировало ведомство в телеграм-канале.
Напомним, 7 апреля в Подмосковье байкер расстрелял двоих полицейских из огнестрельного оружия. Он скрылся с места происшествия на мотоцикле, но был замечен на трассе, когда двигался в сторону Санкт-Петербурга. Позже стала известна личность преступника — это житель Москвы Василий Буряков 1990 года рождения. Один из атакованных им правоохранителей погиб на месте, второй находится в реанимации. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь представителей закона. Сегодня стало известно, что преступника задержали под Тверью.
Кадр из видео Telegram / Следком