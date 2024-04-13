"Дьявольский" Бермудский треугольник: 6 зловещих тайн самого мистического места Земли

"Треугольник дьявола" является одним из самых опасных мест на планете. На протяжении десятилетий здесь пропадают люди, но никто не знает почему. Мистическое место на карте находится в Северной Атлантике. Зловещая территория имеет большой радиус: тянется от Бермудских островов и доходит до Пуэрто-Рико, а также побережья Майями (штат Флорида, США). Какие шесть жутких фактов о тайне смертельного для людей и животных треугольника в Атлантическом океане заставят вас вздрогнуть?

1. На Бермудский треугольник можно наткнуться случайно

В Бермудский треугольник многие попадали случайно — его территория очень большая. Фото © Flikr

Бермудский треугольник имеет огромную площадь. Его протяжённость составляет целых 440 тысяч морских миль. Поэтому есть высокая вероятность случайно залететь в него или заплыть, следуя в американский Майями или страну Пуэрто-Рико.

2. Кто попал туда, обратно уже не выберется

Про Бермудский треугольник слагают жуткие легенды. Корабли, попавшие сюда, обратно уже не выплывали. То же самое касается и самолётов. Причём останки затонувших судов ни разу не находили. Самое рациональное объяснение тайны Бермудского треугольника в том, что суда, попавшие сюда, погибли из-за природных причин. Например, грозы или водоворота. Но никто не рискует отправиться в зловещее место, чтобы это выяснить.

Есть и другие более жуткие теории. Согласно им, к гибели кораблей и самолётов приводило "воздействие инопланетян" или других потусторонних сил.

3. Есть статистика: жуткие истории про Бермудский треугольник — не вымысел

Про Бермудский треугольник фильмы снимают регулярно. Причём многое из показанного не вымысел — он действительно настолько опасный. Фото © Кадр из сериала "Тайны Бермудского треугольника", режиссёр Крэйг Р. Бэксли, Дин Девлин, Рокни С. О’Бэннон, Брайан Сингер / Kinopoisk

Заявления, что Бермудский треугольник уничтожил кучу гражданской техники, — не вымысел. Ежегодно в этой местности тонет как минимум 20–30 кораблей. Также в мистической зоне регулярно пропадают с радаров самолёты. Около четырёх-восьми воздушных судов в год, пролетая над местом с аномалией, не возвращаются.

Количество людских жертв тоже очень большое. Только за последние несколько лет здесь пропало около тысячи человек. Но официального количества пострадавших не знает никто, ведь многие до сих пор числятся пропавшими без вести.

4. Над Бермудским треугольником может быть временной портал

Природа внутри опасной зоны тоже зловещая. Над "Треугольником смерти", судя по информации в Интернете, ежедневно бушует так называемый электронный туман. При попадании в него "начинка" самолётов начинает барахлить и воздушные суда пропадают с радаров. Но одни через несколько десятков минут, часов или дней возвращаются. Другие пропадают бесследно.

5. Тайну Бермудского треугольника не могли разгадать даже сотни лет назад

Про то, где находится Бермудский треугольник, знали ещё в XVII веке. О нём писал даже Уильям Шекспир. Но тайну раскрыть не смог. Фото © Wikipedia / Джон Тейлор

Про Бермудский треугольник писал ещё сам Уильям Шекспир. Ещё в начале ХVII века он придумал пьесу "Буря". По её сюжету корабль разбился как раз на той территории, которую сейчас принято называть мистической.

6. В Бермудском треугольнике затонул американский военный корабль

Вот уже сотню лет тайна Бермудского треугольника пугает даже Армию США — она потеряла там свой корабль. Фото © Shutterstock / FOTODOM