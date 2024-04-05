Демон, прадед или глюк: Кто этот мужчина, гуляющий во снах миллионов людей, и как он выбирает себе жертв

В мире творятся порой необычные и необъяснимые вещи. Миллионы людей по всему миру жалуются, что видели во сне некоего мужчину. Все они находятся далеко друг от друга и ни разу в жизни не встречались. Этот странный дядя из снов всегда выполняет разные роли: у одних просит сигарету, другим что-то продаёт в магазине. Но все люди мира называют этого персонажа ОН. И, что самое занятное, появляться в последнее время незнакомец стал гораздо чаще.

Если вдруг с четверга на пятницу вам приснился мужчина, похожий на этого персонажа, приготовьтесь к настоящему шоку. Ведь мы расскажем его историю, возможные цели, как ОН связан с тайными организациями и существует ли на самом деле.

Как появился "этот мужчина"?

Мужчина перед вами — персонаж снов многих людей по всему свету. Появился он почти 20 лет назад и до сих пор кошмарит мир. Фото © Thisman

Странный мужчина впервые "появился" в мире в 2006 году. История была жуткой с самого начала. В Нью-Йорке пациентка психиатрической больницы нарисовала странного парня и сказала, что он регулярно является ей во сне. Другие больные, увидевшие портрет, подтверждали: человек приходил и к ним. Затем доктор лечебницы отправил фотографию "этого мужчины" в другие учреждения. Коллеги показали рисунок своим пациентам — те признались, что тоже его видели.

Он шёл мимо меня по улице, обернулся и говорит: "Меня зовут Ермак Роллстер". Слушайте, он же впервые назвал своё имя? Комментарий на сайте Thisman

В 2008 году ОН приснился и маркетологу Андреа Нателле. Мужчина нарисовал портрет парня и сделал специальный сайт под названием Ever dream this man?, на котором призывал видевших странного мужчину людей писать письма и рассказывать, что тот творил в их снах. От желавших поделиться пережитым не было отбоя. Оказывается, персонаж снился уже многим. Причём люди были вполне здоровы ментально.

Что делает "этот мужчина" во снах каждого?

В каждом сне ОН разный. ЕГО видели и как полицейского, и как преподавателя, и даже как продавца в лавке. Услышать от "этого мужчины" слово или фразу практически ни у кого не получалось. Однако с некоторыми тот всё же "болтал". ОН редко говорит. Но, когда делает это, то отдаёт приказ и только один: идти на Север. Что бы это значило. Кстати, "этого мужчину" в своих снах видели жители и США, и Ирана, и КНР, и даже России в 2010 году. А вы, случайно, не один из них?

Возможно, это ложь

Увидеть во снах мужчину могут все. Таких случаев в день — миллионы. Фото © "Герой наших снов" (2023), режиссёр, сценарист Кристоффер Боргли / Kinopoisk

Желая узнать правду, пользователи Интернета провели расследование, в ходе которого выяснилось следующее. Сайт, созданный маркетологом Нателлой, связан с другим сайтом — Guerrilla Marketing ("Партизанский маркетинг"). Он специализируется на проведении провокационных вирусных рекламных кампаний. Их главная цель — пропиарить продукт так, чтобы никто не распознал в нём использование PR-технологий. И вот что интересно: оба сайта работают до сих пор.

ОН пришёл во сне и заставил создать себя

В 2010 году произошла странная история. В Сети распространились слухи о якобы признании Нателлы, что никакого "мужчины" нет и история не более чем выдумка. Однако у всех пытавшихся своими глазами почитать эту статью картинка была одинаковая — блокировка. Кто-то намеренно не позволяет узнать правду из оригинала, а из копий признание магическим образом исчезло.

Он тоже несколько ночей смотрел на меня издалека, но прошлой ночью подошёл, вырос до небес и стал прозрачным. Это демон! Комментарий на сайте Thisman

В 2012 году создатель утки про мужчину, приходящего во снах, пишет большую исследовательскую работу о вирусном маркетинге. Которая тоже странным образом оказывается потом заблокированной. По легенде, именно тут Нателла признаётся снова, что просто всех обдурил. Однако никакими саморазоблачениями в его работе и не пахнет.

В 2015-м у маркетолога взяли интервью, в котором спросили, зачем он создал этого странного чудака. Нателла сделал страшное признание. По его словам, в одном из снов явился ОН и приказал запустить такой "флешмоб" по всему миру. В общем, снова притянул за уши свою легенду. Однако расследователи не поверили в якобы признание пиарщика и начали рыться в истории дальше.

Позднее оказалось, что сайт про "этого мужчину" у Нателлы выкупила компания Ghost House Pictures, которая планировала выпустить фильм со странно схожим названием "Он". По сюжету миллионы людей по всему миру видели во снах одного и того же парня... ничего не напоминает? Но съёмки сорвались. Может показаться, что вся история не более чем реклама фильма, но не всё так просто.

Куда пропал Нателла и почему сайт 2006 года работает и в 2024-м

Если во сне увидели знакомого мужчину, то им может быть ОН. Фото © "Герой наших снов" (2023), режиссер, сценарист Кристоффер Боргли / Kinopoisk

Обновлений на сайте Thisman нет с 2008 года, но история продолжается. Люди до сих пор видят ЕГО во снах. Вот несколько жутких историй посетителей сайта: — Он подошёл к моей кровати, стал кричать что-то на неизвестном языке, набросился на меня, и я проснулся. Он не впервые приходит ко мне. Скажите, с ним можно связаться, чтобы он отстал? — Он постоянно попадается в моих снах. Обычно он стоит вдалеке и смотрит, но сегодня он подошёл ко мне и, нехорошо ухмыляясь, сунул мне в руки какую-то огромную кость. На нём был бейджик с именем, но размыто, не рассмотрел.

Эти и многие другие описания встреч с НИМ приводили жители стран Запада и Востока — от Соединённых Штатов до Иордании. Причём люди, оставившие такие комментарии, не были психбольными.

С точки зрения рационализма случившееся объяснить просто. Нателла придумал историю, которая стала хайповой и распространилась на все континенты. Из-за этого слишком впечатлительные люди начали сами придумывать, что видели ночью "этого мужчину". Кстати, про Андреа не было слышно ничего уже девять лет, тот пропал из инфополя в 2015-м.

Мне снилось, он что-то рекламировал по телевизору. Не помню что. Он не страшный. Комментарий на сайте Thisman

Но есть и нерациональные объяснения случившегося. Например, существует теория, что определённая компания заплатила денег экстрасенсу, который каждую ночь залезает к кому-то в сон. Есть версии ещё круче! Что образ приснившегося всем мужичка не просто архетип или некий обобщённый прачеловек, некоторые (даже люди с учёными степенями) утверждают: так выглядит Бог для нашего подсознания.

Человек во снах — попытка управлять людьми

Есть теория, что мужчина во снах приходит не просто так. И может ли Лютер Блиссет и Андреа Нателла быть одним человеком? Фото © Wikipedia / Andrea Albert

Так кто на самом деле этот человек? Неизвестны ни имя, ни пол создателя монстра из снов, который всем снится одинаковым. Вполне вероятно, что "Андреа Нателла" — псевдоним, причём итальянский. Активисты и жадные до правды авантюристы всё же продолжили копать дальше, потому что вопрос с псевдонимом их не устроил. Поэтому они выяснили, что существовал в далёкие 1980-е некий Лютер Блиссет, который... тоже оказался псевдонимом. Да ещё и достаточно смешным для итальянского уха.

Выяснилось, что в1990-е альтернативные художники, активисты и марксисты придумали несуществующего человека с таким именем, нечто вроде коллективного псевдонима. Он не только был радиоведущим и проводил вечеринки, но ещё и наставлял общество на путь истинный, высмеивая пороки. И даже если вдруг на всех перечисленных должностях оказывались разные люди, все они смело могли представляться как Лютер Блиссет. И выше мы вам показали якобы его портрет.