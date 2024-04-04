67 "лимонов" на щепки: За какие сувениры из "Титаника" фанатики готовы отдать все деньги мира

Прошло уже целых 115 лет, как началось строительство самого большого корабля прошлого века. Не осталось, наверное, уже человека, не знающего печальную историю "Титаника". Особенно после легендарной экранизации Джеймса Кэмерона, в которой сыграли юные Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.

Недавно у поклонников фильма "Титаник" состоялся аукцион, который показал, насколько богатыми могут быть любители творчества знаменитого режиссёра. Или всё дело в актёрах, прикасавшихся к реквизиту? Как бы там ни было, но именно часть реквизита, участвовавшего в съёмках кино, была выставлена на продажу. Причём это не просто бутафория. Как говорят эксперты, части корабля изготавливали на основе одного из самых известных обломков реального корабля после крушения. На что же раскошелились фанаты истории про "Титаник" и сколько отдали?

Если и тонуть, то с музыкой

Фото © Кадр из фильма "Титаник", режиссёр Джеймс Кэмерон, сценарист Джеймс Кэмерон / Kinopoisk

За сумму ровно в 138 миллионов рублей с молотка ушла скрипка одного из участников оркестра "Титаника". А музыканты, как мы помним, до самого конца оставались на палубе и сопровождали спасающихся приятными мелодиями.

Роуз и Джек могли спастись на той самой двери

Фото © Кадр из фильма "Титаник", режиссёр Джеймс Кэмерон, сценарист Джеймс Кэмерон / Kinopoisk

Ещё одна ценная и не менее дорогая вещь из всего аукциона — дверь, благодаря которой под конец фильма спаслась главная героиня Роуз. Её сыграла неподражаемая и на тот момент ещё совсем молодая начинающая актриса Кейт Уинслет. Многие поклонники фильма считают, что оба персонажа истории могли спастись. Якобы дверь бы их выдержала, а смерть Джека — Ди Каприо — не обоснованна.

В 2022 году сам режиссёр Джеймс Кэмерон специально воссоздал условия из кино и подготовил каскадёров, чтобы доказать — выжить мог только один. Ну а сама дверь из "Титаника" была продана за рекордные 66,5 миллиона рублей.

Копия часов за десятки миллионов

Фото © Кадр из фильма "Титаник", режиссёр Джеймс Кэмерон, сценарист Джеймс Кэмерон / Kinopoisk

Другим интересным лотом аукциона стали часы, принадлежавшие стюарду первого класса "Титаника" Эдмунду Стоуну. Их продали за 14,2 миллиона рублей. Уникальность вещицы в том, что стрелки замерли на отметке в 2:16 — именно в это время корабль вместе с несчастным стюардом оказался под толщей ледяной воды.

Платье Роуз из "Титаника"

Фото © Кадр из фильма "Титаник", режиссёр Джеймс Кэмерон, сценарист Джеймс Кэмерон / Kinopoisk

Конечно же, платье главной героини тоже не осталось без внимания поклонников истории. То самое шифоновое платье в светлых, фиолетово-розовых оттенках, оказалось купленным за 11,5 миллиона рублей.

Ужин ценой в несколько миллионов

Фото © Кадр из фильма "Титаник", режиссёр Джеймс Кэмерон, сценарист Джеймс Кэмерон / Kinopoisk

"Вечерняя Москва" рассказывает про ещё один предмет, который попал в руки поклонникам кинокартины в обмен на огромные деньги. Это меню ужина для пассажиров первого класса с лайнера "Титаник". Лот обошёлся купившему в 7,7 миллиона рублей.