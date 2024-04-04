5 жутких и загадочных смертей русских блогеров, которые потрясли весь Интернет

Когда умирают популярные блогеры, вся Россия "становится на уши" и обсуждает трагическое событие. Их фанатов довольно легко понять — люди привыкли наблюдать за своими кумирами каждый день. А когда человек, за которым ты регулярно следишь, неожиданно погибает, это не может не шокировать. Кто из отечественных блогеров погиб за последние годы и почему?

1. Модель Екатерина Сёмочкина

Сколько блогеров не дожили до 2024 года? Как минимум пять, и Сёмочкина — одна из них. Её убили, а тело запихнули в чемодан. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)

Девушка вела популярный аккаунт в запрещённой соцсети и была довольно известной у мужчин. Перед гибелью Сёмочкина перестала выходить на связь со своими подписчиками, родными и близкими. Такое поведение показалось странным владельцу квартиры, которую снимала Екатерина, и он пришёл навестить девушку. Но обнаружил страшное. О смерти Сёмочкиной стало известно 27 июля 2019 года — тогда покалеченное голое тело блогерши нашли в чемодане недалеко от съёмного жилья. Уже 2 марта 2020 года к девяти годам колонии за убийство приговорили некоего Максима Гареева.

2. Блогер Стас Думкин

Некоторые блогеры не дожили до 2024 года, поскольку попали в смертельную драку. В том числе и Стас Думкин. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dumkin

Петербургский блогер переехал в Москву в 2017 году. Однажды Думкин пошёл на прогулку в парк и встретил нескольких крупных парней в нетрезвом состоянии. Они начали прикапываться к Стасу из-за его "непацанского" внешнего вида, а затем завязалась драка. Один из нападавших толкнул парня, тот упал и сильно ударился головой. Через некоторое время Думкин умер в больнице, так и не очнувшись.

3. Блогер Настя Тропицель

Настя Тропицель умерла в 2020 году, разбившись на мотоцикле. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nastyatropi

Многие русские блогеры любят ездить на Бали, чтобы "поймать" вдохновение. Известная на тот момент интернет-звезда Настя Тропи часто посещала остров и даже научилась там ездить на мотоцикле. Делала она это на огромной скорости с нарушением правил ПДД. Долго такое "хождение по лезвию ножа" продолжаться не могло. В 2020 году Тропи поехала на Бали ещё раз, и он стал для неё фатальным. Настя снова гоняла на мотоцикле и разбилась насмерть. Об инциденте сообщил парень девушки.

4. Блогер Павел Петель

Некоторые умершие блогеры оказались в морге из-за неосторожности на дороге, например Павел Петель. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / petelhouse

Популярный контент-мейкер вёл канал и совершал эпатажные поступки. Однако уже в апреле 2020 с ним приключилась беда. Павел Петель выходил на связь с подписчиками каждый день, выкладывая публикации и истории. Однако через какое-то время перестал отвечать даже на сообщения друзей, бесследно исчезнув, поэтому приятели бросились его искать. Позднее подписчики узнали страшную новость: их кумир погиб.

Причиной смерти Павла стала ужасная автомобильная авария — он разбился на Симферопольском шоссе, влетев на скорости около 200 километров в час в фуру, которая заправлялась рядом с Подольском. За рулём находился друг блогера, как писали СМИ, ещё подросток.

5. Блогер Арслан Валеев

Какие блогеры умерли в 2017 году? Арслан Валеев. Его укусила ядовитая змея. Фото © VK / Аслан Валеев

Русский блогер из Петербурга Арслан Валеев снимал действительно интересный контент для подписчиков. Он рассказывал о ядовитых змеях и даже завёл себе несколько таких "зверушек". Валеев вёл канал на YouTube с 2011 года, и никаких проблем с необычными домашними питомцами у него не возникало.

Однако в сентябре 2017 года блогер снимал опаснейшую трансляцию, которая в конечном итоге обернулась его гибелью. На ней Валеев дразнил ядовитую змею — чёрную мамбу. Она укусила блогера, и мужчина умер прямо во время прямого эфира.