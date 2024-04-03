6 местечек на теле, которые вы забываете мыть, а зря, они — рассадник болезней
Звучит невероятно, но даже душ принимать можно неправильно. Если не соблюдать все наши рекомендации и регулярно забывать про эти места на теле, можно не только обрасти грязью, но и загреметь в больничку. Какие участки тела забывают мыть все — даже вы?
Существует несколько причин, по которым люди могут забывать мыть определённые и, скажем так, нетипичные места. Здесь может быть и привычка последовательности действий во время принятия душа. То есть если определённые части тела не включены в эту рутину, то велика вероятность, что вы забудете о них.
Также играет роль и недостаток времени. Например, важно ополоснуться за 10 минут. В этом случае человек будет сосредоточен на более крупных областях тела, таких как спина, живот, руки или ноги, и упустит из виду менее очевидное. Некоторые области тела могут быть труднодоступными или требовать дополнительных усилий для мытья. А это в силах привести к тому, что люди из-за лени будут пропускать определённые местечки на теле, считая, что те и так очистятся.
6 мест на теле, которые все забывают мыть, а там собираются инфекции и бактерии. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Чтобы приучить себя ухаживать за нетипичными местами во время принятия душа и тщательно их мыть, важно осознавать, в какой рассадник бактерий те могут превратиться, если всё запустить. Нужно следить за телом и уделять достаточное внимание каждой области.
Существует несколько мест на теле, которые иногда могут быть забыты при мытье. Вот некоторые из них:
- Задняя сторона ушей. Это место легко забыть, так как оно не всегда входит в обычную рутину умывания. Некоторые и вовсе думают, что там само всё очистится, когда моете голову. Но это не так.
- Задняя сторона коленей. Ещё одна область, которой могут пренебрегать во время принятия душа, особенно если помыться надо быстро.
- Между пальцами на руках и ногах. Эти места часто пропускаются, особенно на ногах. В результате чего они могут превратиться в настоящее скопление бактерий.
- Задняя сторона шеи. Тоже область на теле, которую иногда забывают вымыть, особенно если волосы длинные.
- Подмышечные впадины. Многие также ошибочно полагают, что, стоя под струями падающей сверху воды, туда всё само затекает и моет. Но это не так. Данная область является одним из мест, где скапливаются пот и бактерии.
- Внутри пупка. Внутри могут накапливаться омертвевшие клетки эпидермиса, пот, микроорганизмы. Если забывать промывать пупок внутри, можно обнаружить потом неприятный запах. В худшем случае он воспалится.
Важно помнить, что все эти области требуют внимательного ухода и регулярного очищения, чтобы не только поддерживать гигиену, но и предотвращать риски развития инфекций или проблем с кожей.
Как правильно принимать душ, чтобы быть не только чистым, но и здоровым: памятка от Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Принимая душ, стоит следовать определённой последовательности и уделять внимание каждой части тела. Life.ru составил памятку, как правильно принимать душ. Эти шаги помогут идеально помыться и ничего не пропустить:
- Перед тем как наносить гель для душа, хорошо смочите всё тело струёй воды. Это поможет открыть поры и подготовить кожу к очищению.
- Используйте достаточное количество моющего средства, чтобы создать пену и равномерно распределить её по всему телу. Не забудьте обратить внимание на места, где кожа склонна к потоотделению, такие как подмышечные впадины, пах, локти, колени и места между пальцами.
- Если моете волосы, убедитесь, что вы хорошо промываете шампунь и кондиционер. Важно избежать остатков продукта на коже головы.
- Используйте мягкое очищающее средство для лица и нежно массируйте кожу, избегая области вокруг глаз.
- Также не забывайте про губку или мочалку с ручкой. Она поможет добраться до труднодоступных областей, которые могут быть забыты. О чём мы ранее и говорили.
- Не забывайте мыть ноги и ступни, а также уделять особое внимание ногтям на ногах.
- Тщательно ополаскивайтесь, чтобы смыть весь гель с тела. Так получится избежать раздражения.
- После того как вы помылись, ополосните тело прохладной водой, чтобы закрыть поры. А выйдя из душа, нанесите увлажняющий крем на кожу.
Следуя этим шагам и уделяя внимание каждой части тела, вы сможете принимать душ эффективно и не пропускать важные места при мытье.
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