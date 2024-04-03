6 местечек на теле, которые вы забываете мыть, а зря, они — рассадник болезней

Существует несколько причин, по которым люди могут забывать мыть определённые и, скажем так, нетипичные места. Здесь может быть и привычка последовательности действий во время принятия душа. То есть если определённые части тела не включены в эту рутину, то велика вероятность, что вы забудете о них.

Также играет роль и недостаток времени. Например, важно ополоснуться за 10 минут. В этом случае человек будет сосредоточен на более крупных областях тела, таких как спина, живот, руки или ноги, и упустит из виду менее очевидное. Некоторые области тела могут быть труднодоступными или требовать дополнительных усилий для мытья. А это в силах привести к тому, что люди из-за лени будут пропускать определённые местечки на теле, считая, что те и так очистятся.

6 мест на теле, которые все забывают мыть, а там собираются инфекции и бактерии. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Чтобы приучить себя ухаживать за нетипичными местами во время принятия душа и тщательно их мыть, важно осознавать, в какой рассадник бактерий те могут превратиться, если всё запустить. Нужно следить за телом и уделять достаточное внимание каждой области.

Существует несколько мест на теле, которые иногда могут быть забыты при мытье. Вот некоторые из них: Задняя сторона ушей. Это место легко забыть, так как оно не всегда входит в обычную рутину умывания. Некоторые и вовсе думают, что там само всё очистится, когда моете голову. Но это не так.

Это место легко забыть, так как оно не всегда входит в обычную рутину умывания. Некоторые и вовсе думают, что там само всё очистится, когда моете голову. Но это не так. Задняя сторона коленей . Ещё одна область, которой могут пренебрегать во время принятия душа, особенно если помыться надо быстро.

. Ещё одна область, которой могут пренебрегать во время принятия душа, особенно если помыться надо быстро. Между пальцами на руках и ногах. Эти места часто пропускаются, особенно на ногах. В результате чего они могут превратиться в настоящее скопление бактерий.

Эти места часто пропускаются, особенно на ногах. В результате чего они могут превратиться в настоящее скопление бактерий. Задняя сторона шеи . Тоже область на теле, которую иногда забывают вымыть, особенно если волосы длинные.

. Тоже область на теле, которую иногда забывают вымыть, особенно если волосы длинные. Подмышечные впадины . Многие также ошибочно полагают, что, стоя под струями падающей сверху воды, туда всё само затекает и моет. Но это не так. Данная область является одним из мест, где скапливаются пот и бактерии.

. Многие также ошибочно полагают, что, стоя под струями падающей сверху воды, туда всё само затекает и моет. Но это не так. Данная область является одним из мест, где скапливаются пот и бактерии. Внутри пупка. Внутри могут накапливаться омертвевшие клетки эпидермиса, пот, микроорганизмы. Если забывать промывать пупок внутри, можно обнаружить потом неприятный запах. В худшем случае он воспалится.

Важно помнить, что все эти области требуют внимательного ухода и регулярного очищения, чтобы не только поддерживать гигиену, но и предотвращать риски развития инфекций или проблем с кожей.

Как правильно принимать душ, чтобы быть не только чистым, но и здоровым: памятка от Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Принимая душ, стоит следовать определённой последовательности и уделять внимание каждой части тела. Life.ru составил памятку, как правильно принимать душ. Эти шаги помогут идеально помыться и ничего не пропустить: Перед тем как наносить гель для душа, хорошо смочите всё тело струёй воды. Это поможет открыть поры и подготовить кожу к очищению. Используйте достаточное количество моющего средства, чтобы создать пену и равномерно распределить её по всему телу. Не забудьте обратить внимание на места, где кожа склонна к потоотделению, такие как подмышечные впадины, пах, локти, колени и места между пальцами. Если моете волосы, убедитесь, что вы хорошо промываете шампунь и кондиционер. Важно избежать остатков продукта на коже головы. Используйте мягкое очищающее средство для лица и нежно массируйте кожу, избегая области вокруг глаз. Также не забывайте про губку или мочалку с ручкой. Она поможет добраться до труднодоступных областей, которые могут быть забыты. О чём мы ранее и говорили. Не забывайте мыть ноги и ступни, а также уделять особое внимание ногтям на ногах. Тщательно ополаскивайтесь, чтобы смыть весь гель с тела. Так получится избежать раздражения. После того как вы помылись, ополосните тело прохладной водой, чтобы закрыть поры. А выйдя из душа, нанесите увлажняющий крем на кожу.