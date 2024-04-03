Как не разбудить души покойников, посещая кладбище: 5 незыблемых правил

При походе на кладбище нужно соблюдать ряд важных правил, касающихся посещений, распития горячительных напитков и уборки. Есть традиции, которым придерживаются россияне, но они считаются неправильными и порицаются батюшками. Каких же рекомендаций нужно придерживаться?

Когда можно и нельзя посещать кладбища?

Можно ли ходить на кладбище в любое время или есть какие-то ограничения? Посещать их нельзя только два раза в году. Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Приходить на кладбище допускается в любое время. Особенно важно делать это: На третий, девятый и сороковой дни после гибели человека.

В день рождения и годовщину смерти умершего.

Во время Родительских суббот.

Не рекомендуется ходить на кладбище в последнюю неделю перед Пасхой и на Троицу. В оба дня молитвы за упокой не проводятся.

Можно ли пить алкоголь на кладбище и оставлять рюмку покойному?

Можно ли посещать кладбище и употреблять горячительные напитки? Нет, это запрещено. Фото © ТАСС / Виктор Драчев

При посещении могилы близкого человека важно помнить, что кладбище, на котором он погребён — тихое место. Люди приходят сюда, чтобы скорбеть и думать о своей жизни. Если пить горячительные напитки, то это потревожит посетителей кладбища. Причём вне зависимости от того, какие поминки вы устроите — громкие или тихие.

Также важно помнить, что батюшки выступают против посиделок на кладбище с алкоголем. Чтобы отдать дань усопшему, достаточно помолиться за него. Негативно православная церковь относится и к "традиции" оставлять стаканы с горячительными напитками "для покойных".

Можно ли есть на кладбище и оставлять еду на плите?

Батюшки плохо относятся и к тому, что посетители кладбищ оставляют покойникам сладости, куличи и другую еду на могилах. Такой традиции раньше придерживались язычники, а в православии так не поступают. К тому же, оставленные сладости и продукты несут в себе и другую опасность. Они могут привлечь к могиле крупных животных или грызунов, которые разрушат участок и половину кладбища.

Как правильно прибираться на могилах?

Убрать могилу на кладбище можно в вольном порядке. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Проводить уборку можно как душе угодно. Основная рекомендация — делать это, когда на улице тепло, нет снега, и в комфортной одежде. Также можно придерживаться следующей последовательности действий: Сначала собрать листву и ветки.

Протереть тряпкой все элементы могилы. Если что-то потрескалось, то нужно это отремонтировать, вызвав специалиста.

Поухаживать за землёй рядом с могилой — избавиться от сорняков и засадить новыми растениями.

Покрасить ограду и лавочку.

Можно ли приходить на кладбище с детьми?

Можно ли детям на кладбище? Если это не похороны, то запрета на посещение детьми нет. Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Посещение могилы вместе с детьми разрешается. Но только в том случае, если они достаточно взрослые и не шокируются атмосферой кладбища. Священники считают, что ребёнку будет полезно познакомиться с историей своей семьи.