Джунгли зовут: "Леопард" победил "змею" и "зебру" в битве за гардероб россиянок

Леопардовый принт в одежде — это вечная классика и тренд, который никогда не выходит из моды, символ женственности и отваги, который придаёт образу изысканность и силу одновременно. Его выбирают и любят и первые леди, и поп-дивы, а вот согласно опросу компании Mono-Stil, его предпочитает 41% россиянок. Результаты исследования стали известны "Газете.ru".

50% опрошенных к анималистичному, или "звериному" принту, относятся спокойно — такие вещи в их шкафу есть, и они успешно сочетают их с остальными; 22% к "леопарду", "зебре" или "далматинцу" в одежде относятся настороженно, так как боятся переборщить, поэтому выбирают и носят лишь соответствующие аксессуары; 16% респонденток даже "звериные" сумочки и серьги считают вульгарными; 12%, наоборот, этот стиль просто обожают.

Существует понятие "тотал-принт", когда все предметы гардероба покрыты соответствующим рисунком. Такие вещи любят 55% респонденток, однако считают, что всё должно быть в меру. Аляповатой такую одежду находят 12%. Ещё 10% нравится, но они стесняются такие вещи надевать. 3% опрошенных готовы облачаться в тотал-принт с ног до головы. Если говорить о предпочтении принтов, то 16% за мелкие цветы, по 14% — за "звериный" и полоску, 10% — за геометрию, 7% — за крупные цветы, 5% — за градиент. Четверть, а это 26%, такое не носит.

Если говорить именно об анималистичном рисунке, то большинство (41%) выбирает "леопард", 17% — "зебру", 12% — "змею" или "крокодила", по 2% — "корову" и "далматинца". Остальным 26% не нравится никакой. При этом лишь 2% опрошенных совмещают разные принты, не боясь экспериментировать. Треть (31%) осторожничает. Большинство (41%) носит что-то одно. И четверть (26%) вообще не верит в подобное удачное сочетание.

34,5% респонденток убеждены, что анималистичный принт можно надевать по любому случаю. 33% уверены, что в одежде под "леопарда" или "змею" не следует появляться на работе и учёбе. А 17% считают, что "звериный" принт подходит лишь для встреч с друзьями или вечеринок.