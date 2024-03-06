Пятнистый режим: "Леопардовых" женщин бесплатно пустят в Московский зоопарк

В преддверии 8 Марта Московский зоопарк решил совместить приятное с полезным: порадовать прекрасный пол и поддержать диких кошек. Целых три дня входной билет для дам будет бесплатным при соблюдении пятнистого режима, сообщает генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Традиция соблюдается уже продолжительное время. В зоопарке рассказали, что условия акции распространяются на крупные видимые предметы одежды: куртка, пальто, брюки, юбка, шапка, шарф. Сама акция направлена на спасение редких диких кошек.

"Самое время вспомнить о том, что дальневосточных леопардов осталось не более 120 в дикой природе, амурских тигров около 600", — рассказала Светлана Акулова.