В Москве из зоопарка "Планета обезьян" сбежал орангутан
РИА "Новости": Из московского зоопарка "Планета обезьян" сбежал орангутан
В Москве из вольера в зоопарке "Планета обезьян" на Калужском шоссе сбежал орангутан, пишет РИА "Новости". Как уточнили в учреждении, речь идёт о небольшом животном.
"Да, был у нас побег, но быстро вернули домой", — заверили в зоопарке.
Там также уточнили, что конкретно этот примат не опасен для окружающих.
Ранее в Московском зоопарке маленькая панда Катюша продемонстрировала ловкость и сообразительность, совершив побег, пока ей меняли воду в вольере. Малышка уверенно закинула лапу на ограждение, подтянулась и перевалилась на другую сторону. Хотя "побег" получился и не с первого раза, но упрямая Катюша не сдалась и всё-таки взяла преграду штурмом.
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