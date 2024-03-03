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3 марта, 19:32

В Москве из зоопарка "Планета обезьян" сбежал орангутан

РИА "Новости": Из московского зоопарка "Планета обезьян" сбежал орангутан

В Москве из вольера в зоопарке "Планета обезьян" на Калужском шоссе сбежал орангутан, пишет РИА "Новости". Как уточнили в учреждении, речь идёт о небольшом животном.

"Да, был у нас побег, но быстро вернули домой", — заверили в зоопарке.

Там также уточнили, что конкретно этот примат не опасен для окружающих.

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Ранее в Московском зоопарке маленькая панда Катюша продемонстрировала ловкость и сообразительность, совершив побег, пока ей меняли воду в вольере. Малышка уверенно закинула лапу на ограждение, подтянулась и перевалилась на другую сторону. Хотя "побег" получился и не с первого раза, но упрямая Катюша не сдалась и всё-таки взяла преграду штурмом.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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