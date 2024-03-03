В Москве из зоопарка "Планета обезьян" сбежал орангутан

В Москве из вольера в зоопарке "Планета обезьян" на Калужском шоссе сбежал орангутан, пишет РИА "Новости". Как уточнили в учреждении, речь идёт о небольшом животном.

"Да, был у нас побег, но быстро вернули домой", — заверили в зоопарке.

Там также уточнили, что конкретно этот примат не опасен для окружающих.