Регион

Уведомления отключены

1 февраля, 11:19

Прибывшего из Литвы тюленя-тирана наказали за приставание к Кильке в зоопарке Калининграда

В Калининградском зоопарке тюленя Кайюса отсадили от самки за плохое поведение

В Калининградском зоопарке тюленя Кайюса поселили в отдельный от самки Кильки бассейн за приставания. В пресс-службе учреждения отметили, что самец должен остыть, успокоиться и подумать о своём поведении.

Тюлень Кайюс плавает в отдельном от самки Кильки бассейне в Калининградском зоопарке. Видео © VK / Калининградский зоопарк

Как уточняет kp.ru, в зоопарке Кайюса называют "тираном и деспотом". Агрессию к женскому полу сотрудники объясняют тем, что тюлень почувствовал сезон размножения.

"Нет бы стать Кайюсу добрым, ласковым тюленем, нет бы ему нежничать с Килькой и всячески её изящно куртизировать. Вместо этого начал девочку на свой тюлений лад за косички таскать, портфелем по голове бить и тиранить. В приличном обществе так не поступают!" — подчеркнули в зоопарке.

Пройдена красная линия: В России может полностью исчезнуть один вид животных
Пройдена красная линия: В России может полностью исчезнуть один вид животных

К слову, приехавший несколько лет назад из Литвы Кайюс сразу невзлюбил соседку Кильку. Тогда сотрудники Калининградского зоопарка пытались помирить двух балтийских тюленей с помощью необычного занятия — рисования.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Животные/ домашние питомцы
  • Поп-культура и Развлечения
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров