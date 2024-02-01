Прибывшего из Литвы тюленя-тирана наказали за приставание к Кильке в зоопарке Калининграда

В Калининградском зоопарке тюленя Кайюса поселили в отдельный от самки Кильки бассейн за приставания. В пресс-службе учреждения отметили, что самец должен остыть, успокоиться и подумать о своём поведении.

Тюлень Кайюс плавает в отдельном от самки Кильки бассейне в Калининградском зоопарке. Видео © VK / Калининградский зоопарк

Как уточняет kp.ru, в зоопарке Кайюса называют "тираном и деспотом". Агрессию к женскому полу сотрудники объясняют тем, что тюлень почувствовал сезон размножения.

"Нет бы стать Кайюсу добрым, ласковым тюленем, нет бы ему нежничать с Килькой и всячески её изящно куртизировать. Вместо этого начал девочку на свой тюлений лад за косички таскать, портфелем по голове бить и тиранить. В приличном обществе так не поступают!" — подчеркнули в зоопарке.