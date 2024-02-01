Прибывшего из Литвы тюленя-тирана наказали за приставание к Кильке в зоопарке Калининграда
В Калининградском зоопарке тюленя Кайюса отсадили от самки за плохое поведение
В Калининградском зоопарке тюленя Кайюса поселили в отдельный от самки Кильки бассейн за приставания. В пресс-службе учреждения отметили, что самец должен остыть, успокоиться и подумать о своём поведении.
Тюлень Кайюс плавает в отдельном от самки Кильки бассейне в Калининградском зоопарке. Видео © VK / Калининградский зоопарк
Как уточняет kp.ru, в зоопарке Кайюса называют "тираном и деспотом". Агрессию к женскому полу сотрудники объясняют тем, что тюлень почувствовал сезон размножения.
"Нет бы стать Кайюсу добрым, ласковым тюленем, нет бы ему нежничать с Килькой и всячески её изящно куртизировать. Вместо этого начал девочку на свой тюлений лад за косички таскать, портфелем по голове бить и тиранить. В приличном обществе так не поступают!" — подчеркнули в зоопарке.
К слову, приехавший несколько лет назад из Литвы Кайюс сразу невзлюбил соседку Кильку. Тогда сотрудники Калининградского зоопарка пытались помирить двух балтийских тюленей с помощью необычного занятия — рисования.
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