Пройдена красная линия: В России может полностью исчезнуть один вид животных

Российские учёные зафиксировали серьёзное сокращение популяции каспийского тюленя. Предполагается, что восстановить её будет крайне сложно. Об этом сообщили в пресс-службе фонда "Компас".

В декабре в СМИ появилась информация о массовом выбросе туш мёртвых тюленей, в результате чего рабочая группа, в которую вошёл специалист фонда Владимир Лифантьев, совершила экспедицию на Каспийское побережье и остров Чечен.

"Популяция уже не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится её восстановить в ближайшее время", — передаёт пресс-служба слова доцента Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурада Гаджиева, оценившего результаты экспедиции.

В 2023 году участники фонда также изучили плотность тюленей в местах их сезонного пребывания. Эксперты пришли к выводу, что она катастрофически низкая. Примечательно, что с августа по октябрь на острове Малый Жемчужный, где были установлены специальные фотоловушки, удалось запечатлеть только одну особь каспийского тюленя. Согласно подведённому учёту, выросла смертность молодых нерп, включая беременных самок.

"Компас" предложил включить тюленя в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира. Представители фонда заявили о необходимости принять экстренные меры по восстановлению популяции. Инициатива уже направлена в Минприроды РФ и в Росприроднадзор.