4 мощные фразы, которые отгонят от вас даже самого сильного энергетического вампира

"Энергетические вампиры" — это термин, который используется для описания людей, неосознанно или сознательно поглощающих энергию других, чтобы укрепить собственные силы.

Распознать их можно по следующим признакам: Энергетические вампиры часто жалуются на свою жизнь и ищут утешения и поддержки у других.

Неумеренно требуют внимания и времени у других людей.

После общения с ними вы чувствуете усталость, раздражение или даже впадаете в депрессию.

Они часто критикуют других и создают драмы и конфликты в отношениях.

Если обнаружили, что отношения с кем-то стали негативно влиять на ваше эмоциональное состояние и сопутствовать потере сил, возможно, этот человек — энергетический вампир. Научиться ставить на место "кровососов" помогла астролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая Галина Янко. Эксперт перечислила фразы, с помощью которых можно защититься и оставить энергию при себе.

"У меня нет на это времени"

Как отвадить от себя энергетического вампира простыми фразами? Кадр из фильма "Сумерки", режиссёр Кэтрин Хардвик, сценаристы Мелисса Розенберг, Стефани Майер / Kinopoisk

Одна из главных и любимых тактик энергетических вампиров — изливать на "донора" всю отрицательную энергию, жаловаться и плакаться, а потом радоваться, что теперь плохо всем вокруг. Со слов ясновидящей, главная задача при общении с ежедневными нытиками — не давать возможности выплёскивать на себя тонны отрицательных вибраций.

Отличной тактикой станет сослаться на нехватку времени и избежать разговора сразу при попытке "кровососа" начать плакаться. Как говорит эксперт, при отсутствии ценности и смысловой нагрузки прекращайте общение фразой: "У меня нет на это времени", не обращая внимания на обиды и претензии со стороны собеседника.

"Я слишком устал, чтобы говорить об этом"

Другой рабочей тактикой осадить энергетического вампира станет прямой отказ разговаривать на какую-либо тему. Если понимаете, что вас начинают готовить к "выкачке" сил, наседая и нагнетая атмосферу, тут же обрывайте подготовку энергетического вампира к "трапезе" фразой, что говорить на данную тему вы не горите желанием. Важно, как отмечает ясновидящая, потом не вестись на манипуляции и попытки навязать вам чувство вины за отказ поделиться энергией. Не ведитесь на уловки и продолжайте повторять, что очень устали. Со временем человек отправится на поиски более энергичного и податливого "друга".

"Нет, так не пойдёт"

Как распознать энергетических вампиров и дать им отпор? Кадр из фильма "Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2", режиссёр Билл Кондон, сценаристы Мелисса Розенберг, Стефани Майер / Kinopoisk

"Вечерней Москве" астролог и ясновидящая также говорит ещё об одной фразе. Эксперт настаивает, что нужно уметь отказывать на просьбы вампиров коротко и ёмко: "Нет, я не сделаю за тебя отчёт", "Нет, я не могу одолжить денег" или "Нет, так не пойдёт". Конечно, после отказа злодей попробует манипулировать и продавить вас, вынуждая согласиться. В этом случае представляйте себя роботом — вы отказали и решения своего не измените. У вас программа.

"Почему бы тебе не обратиться к психологу?"