Регион

Уведомления отключены

3 апреля, 06:00

10 случаев, когда поделки создавали криворучки, и на это уродство невозможно смотреть

Творчество — это, конечно, похвально. Но вы когда-нибудь видели, что создают люди с особенно бурным воображением? Смотреть на это спокойно вряд ли получится. Life.ru собрал 10 примеров таких поделок, что после них можно сразу к психологу.

"Я сделал своей девушке подушку из своих волос на груди, чтобы она могла представлять, что лежит на мне каждую ночь, даже когда меня нет рядом", reillyfitz.

Фото © Reddit / reillyfitz

Фото © Reddit / reillyfitz

"Держу пари, эта машина, наверное, очень быстрая", — kimprobable.

Фото © Reddit / kimprobable

Фото © Reddit / kimprobable

"Кто, чёрт возьми, подумал, что это сработает?" Zoteku.

Фото © Reddit / Zoteku

Фото © Reddit / Zoteku

"ЭТА гитара..." StreetSquare6462.

Фото © Reddit / StreetSquare6462

Фото © Reddit / StreetSquare6462

"На что именно я смотрю?" Intrepid_Wanderer.

Подпись: "Мыши от таксидермиста". Фото © Reddit / Intrepid_Wanderer

Подпись: "Мыши от таксидермиста". Фото © Reddit / Intrepid_Wanderer

"Вязаная крышка на унитаз..." Dobbys-Socks.

Фото © Reddit / Dobbys-Socks

Фото © Reddit / Dobbys-Socks

"Работа перфекциониста..." OinkEsFabuloso.

Фото © Reddit / OinkEsFabuloso

Фото © Reddit / OinkEsFabuloso

"Итак, мой лучший друг сделал столик..." neonurban.

Фото © Reddit / neonurban

Фото © Reddit / neonurban

"За 10 долларов я приду к вам домой и склею горячим клеем все ваши пульты от телевизора вместе", — griffiegrrl.

Фото © Reddit / griffiegrrl

Фото © Reddit / griffiegrrl

"Ресторан, в который я зашёл, превратил прекрасные книги в худшее, что я когда-либо видел", — whatugonnadowhenthey.

Фото © Reddit / whatugonnadowhenthey

Фото © Reddit / whatugonnadowhenthey

10 звёзд "Дома-2", которые умерли ужасной смертью, и хорошо, что это не попало в реалити-шоу
10 звёзд "Дома-2", которые умерли ужасной смертью, и хорошо, что это не попало в реалити-шоу
Обложка ©

Reddit / Intrepid_Wanderer, whatugonnadowhenthey

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Лучшее из Интернета
  • Животные/ домашние питомцы
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров