10 случаев, когда поделки создавали криворучки, и на это уродство невозможно смотреть

"Я сделал своей девушке подушку из своих волос на груди, чтобы она могла представлять, что лежит на мне каждую ночь, даже когда меня нет рядом", — reillyfitz.

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"Держу пари, эта машина, наверное, очень быстрая", — kimprobable.

Фото © Reddit / kimprobable

"Кто, чёрт возьми, подумал, что это сработает?" — Zoteku.

Фото © Reddit / Zoteku

Фото © Reddit / StreetSquare6462

"На что именно я смотрю?" — Intrepid_Wanderer.

Подпись: "Мыши от таксидермиста". Фото © Reddit / Intrepid_Wanderer

"Вязаная крышка на унитаз..." — Dobbys-Socks.

Фото © Reddit / Dobbys-Socks

Фото © Reddit / OinkEsFabuloso

"Итак, мой лучший друг сделал столик..." — neonurban.

Фото © Reddit / neonurban

"За 10 долларов я приду к вам домой и склею горячим клеем все ваши пульты от телевизора вместе", — griffiegrrl.

Фото © Reddit / griffiegrrl

"Ресторан, в который я зашёл, превратил прекрасные книги в худшее, что я когда-либо видел", — whatugonnadowhenthey.