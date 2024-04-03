10 случаев, когда поделки создавали криворучки, и на это уродство невозможно смотреть
Творчество — это, конечно, похвально. Но вы когда-нибудь видели, что создают люди с особенно бурным воображением? Смотреть на это спокойно вряд ли получится. Life.ru собрал 10 примеров таких поделок, что после них можно сразу к психологу.
"Я сделал своей девушке подушку из своих волос на груди, чтобы она могла представлять, что лежит на мне каждую ночь, даже когда меня нет рядом", — reillyfitz.
Фото © Reddit / reillyfitz
"Держу пари, эта машина, наверное, очень быстрая", — kimprobable.
Фото © Reddit / kimprobable
"Кто, чёрт возьми, подумал, что это сработает?" — Zoteku.
Фото © Reddit / Zoteku
"ЭТА гитара..." — StreetSquare6462.
Фото © Reddit / StreetSquare6462
"На что именно я смотрю?" — Intrepid_Wanderer.
Подпись: "Мыши от таксидермиста". Фото © Reddit / Intrepid_Wanderer
"Вязаная крышка на унитаз..." — Dobbys-Socks.
Фото © Reddit / Dobbys-Socks
"Работа перфекциониста..." — OinkEsFabuloso.
Фото © Reddit / OinkEsFabuloso
"Итак, мой лучший друг сделал столик..." — neonurban.
Фото © Reddit / neonurban
"За 10 долларов я приду к вам домой и склею горячим клеем все ваши пульты от телевизора вместе", — griffiegrrl.
Фото © Reddit / griffiegrrl
"Ресторан, в который я зашёл, превратил прекрасные книги в худшее, что я когда-либо видел", — whatugonnadowhenthey.
Фото © Reddit / whatugonnadowhenthey
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Reddit / Intrepid_Wanderer, whatugonnadowhenthey