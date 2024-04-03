Пока не закончится ретроградный Меркурий: Эти 6 зодиаков ждут адские муки аж до 25 апреля

Период ретроградного Меркурия весной пройдёт с 1 по 25 апреля. В это время пролетающая мимо Земли планета станет катализатором проблем и кризисов в жизни многих людей. Во время "турбулентных дат" возможны потеря денег, работы, друзей и даже ссоры с близкими. Но для кого период ретроградного Меркурия в апреле 2024 года окажется самым неудачным?

С какими проблемами столкнётся Телец во время ретро-Меркурия в апреле 2024 года

Ретроградный Меркурий в апреле испортит жизнь мужчинам и женщинам Тельцам, если они будут невнимательными. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представителям этого знака зодиака в период ретроградного Меркурия с 1 по 25 апреля нужно быть внимательными в бизнесе и на работе. Если поспешить, можно совершить критические ошибки, а они разрушат карьеру или собственное дело. Особенно осторожно нужно Тельцам обращаться с документами. Есть риск порвать их, поэтому важно делать копии. При заключении договоров следует привлекать юриста, чтобы вас не обманули.

Гороскоп на ретроградный Меркурий для знака зодиака Рак

Как влияет ретроградный Меркурий на представителей знака зодиака Рак? Они могут опозориться в офисе. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Неудача будет ждать тех мужчин и женщин Раков, которые с 1 по 25 апреля пойдут на собеседование или выйдут в офис на новую работу. Есть риск, что люди опозорятся и вызовут насмешки со стороны новых коллег. Такая же участь ждёт и тех, кто уже долго работает в компании. Поэтому при выходе из дома носителям знака зодиака Рак нужно обращать внимание на свой внешний вид.

Что ждёт Львов во время ретроградного Меркурия с 1 по 25 апреля

В даты ретроградного Меркурия женщинам и мужчинам Львам нужно позаботиться о чистоте своего имени. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представители знака зодиака Лев могут лишиться хорошей репутации. В период с 1 по 25 апреля — в ретроградность Меркурия — нельзя совершать никакие действия, что в силах омрачить ваше имя. Есть все риски, что поползут слухи, и над вами будут смеяться.

Как повлияет ретроградный Меркурий в апреле-2024 на зодиак Весы

Ретроградный Меркурий в апреле-2024 испортит жизнь Весам, которые поедут в путешествие. Им нужно следить за документами. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представителей знака зодиака Весы ждут неприятности во время путешествий. Им нужно по несколько раз проверять документы и пересчитывать деньги перед выездом на вокзал, в аэропорт. В противном случае есть вероятность забыть билет, из-за чего вас не допустят к посадке. Также в общественных местах мужчинам и женщинам, кто по гороскопу Весы, нужно следить за личными вещами. Иначе карманники стащат всё самое ценное.

Что ждёт Козерогов в период ретроградного Меркурия с 1 по 25 апреля 2024 года

Ретроградный Меркурий: как влияет на человека, родившегося под знаком зодиака Козерог? Они станут очень медлительными. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Мужчины и женщины Козероги будут тратить много времени на бытовые вещи. Они постараются не упустить ничего из виду, поэтому станут долго задерживаться на работе и выполнять дела дольше обычного. Падение результативности и медлительность в период с 1 по 25 апреля будет вызывать злость у работодателя и членов семьи. У Козерогов в это время возможны даже штрафы.

Как Скорпионы переживут ретроградный Меркурий в апреле 2024-го

Как действует ретроградный Меркурий на Скорпионов? Мужчины и женщины под этим знаком зодиака испытывают серьёзные проблемы с коммуникацией. Фото © Shutterstock / FOTODOM

С 1 по 25 апреля представителей знака зодиака Скорпион ждут серьёзные проблемы с коммуникацией. Начальник и коллеги будут не понимать женщин и мужчин этого созвездия, а те — их. Также в тартарары полетят любые достигнутые ранее договорённости с партнёрами. Во время ретроградности Меркурия в апреле 2024-го у представителей знака зодиака Скорпион будет много неудач, в которых обвинят именно их.