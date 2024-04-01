Судьба России и катаклизмы: Звёздный астролог Тамара Глоба сделала предсказание на апрель-2024 Известный астролог Тамара Глоба считает, что в апреле 2024-го россияне и страна в целом столкнутся как с хорошими, так и негативными событиями. Делимся советами, как пройти этот период максимально благоприятно для себя. 1 апреля, 10:30 Предсказание Тамары Глобы на апрель-2024: что ждёт Россию, какие изменения произойдут в мире? Обложка © Youtube.com / Центр Тамары Глобы

Астролог Тамара Глоба — легендарный персонаж среди тех, кто интересуется эзотерикой. С помощью звёзд она делает настолько точные прогнозы, что её слова почти всегда сбываются. Например, Глоба предсказывала распад Советского Союза, пожары в Москве, которые случились в 2010 году, место проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году и даже эпидемию ковида. Как, по мнению предсказательницы, изменится жизнь россиян в апреле 2024 года?

Что ждёт Россию в апреле 2024 года — это время лидеров

Астролог Тамара Глоба в прогнозе на апрель предсказала, что в этот период ключевые политики мира сделают свои шаги. Фото © Freepik

Апрель — месяц Овнов, лидеров, стремящихся быть первыми во всех аспектах жизни. В этот период звёзды вознаградят инициативных людей. Во втором месяце весны произойдёт множество важных событий, которые приведут к ключевым переменам в жизни России и её жителей. Они повлияют на будущее каждого гражданина.

Лидеры всех стран мира и ключевые политики, у которых есть грандиозные планы на будущее, по мнению астролога, могут осуществить их уже в апреле 2024-го. Поэтому в текущем месяце Россию ждёт много неожиданных перемен. В апреле 2024-го всех жителей страны поджидают безграничные возможности для реализации целей и мечт. Главное требование — чтобы мечта была смелой. Реализовать можно всё что угодно: зарплатные ожидания, улучшить жизнь и реализовать ключевые проекты. Но если хотите превратить планы в реальность, то действовать нужно именно в апреле 2024 года. Если упустить шанс, то ещё одна возможность осуществить мечты может открыться не скоро.

Период борьбы с тайными и преступными организациями

Тамара Глоба в гороскопе предсказала разоблачение многих теорий заговора. Фото © Freepik

На протяжении всего месяца в России и мире будут сражаться с преступными группировками и даже тайными организациями. Правоохранителям удастся разоблачить крупные заговоры, после чего многие злоумышленники уйдут в тень. Так увидела судьбу нашей страны астролог Тамара Глоба.

Астропрогноз на апрель-2024: время поднять финансы

Тамара Глоба в гороскопе на апрель 2024 года предсказала кардинальное изменение финансовой жизни россиян — многие из них могут стать богатыми. Фото © Freepik

Россиян, которые поверят в свою мечту, ждёт крупный переворот в финансовой жизни. Некоторые из них могут значительно разбогатеть. Произойдёт это из-за глобального передела материальных ресурсов, с которым столкнутся многие страны мира в апреле 2024 года.

В апреле 2024-го будут природные катаклизмы

Какие опасности с погодой поджидают Россию в апреле 2024 года? Катаклизмы и стихийные бедствия. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В этом месяце вместе с материальными изменениями начнёт себя по-новому проявлять и природа. В мире могут происходить землетрясения, наводнения. Природа после зимы расцветёт намного раньше, чем в прошлом году. Они могут происходить с начала и до конца апреля.

Однако расстраиваться не стоит. Хоть флора и фауна и будут бушевать в апреле 2024 года, Глоба предсказывает, что на человеке это скажется позитивно. Появятся шансы для головокружительного рывка в карьере, бизнесе и построения будущего. Будут приходить новые идеи для заработка и удовлетворения своих материальных потребностей. Также в апреле 2024-го у многих россиян улучшатся отношения с семьёй. Помимо этого, в жизни могут появиться новые люди. Они помогут с работой и самореализацией.

Россиянам нужно следить за психическим состоянием в апреле-2024

Тамара Глоба в апреле рекомендует отказываться от вредной еды и следить за здоровьем. Фото © Freepik

Чтобы без проблем пережить этот непростой месяц, нужно правильно питаться. Отказаться от жирной пищи, чипсов и напитков с химией. Только так можно сохранить силу и молодость, а также крепость духа.

Особенно важно следить за своим психическим здоровьем на фоне того, что апрель 2024 года станет месяцем правды. Разоблачать ложь в этот период будут о многих мировых событиях, считает Глоба. Также в апреле ожидаются инновации в техническом плане. Не исключено, что определённая компания выпустит продукт или решение, которое поразит всех.

Гороскоп любви на апрель 2024 года

Тамара Глоба в апреле 2024 года предсказала перемены в личной жизни россиян — кто-то найдёт нового партнёра, а кто-то потеряет. Фото © Freepik

Некоторых жителей РФ ждут кардинальные перемены в личной жизни. Есть вероятность, что вы расстанетесь с нынешним партнёром и найдёте нового. Дело в том, что в апреле 2024 года отовсюду будет сочиться правда. Всё тайное станет явным. Нужно быть внимательным к близким и детям. Их необходимо беречь от любых проблем и забот. Также нужно отказаться от прошлого. Сфокусируйтесь на чём-то новом. Говорите добрые слова и делайте хорошие поступки. Апрель 2024-го — идеальное время, чтобы показать себя с лучшей стороны.

Опасные даты в апреле 2024 года

В гороскопе на апрель-2024 Тамара Глоба посоветовала особенно сильно следить за своим психическим здоровьем в следующие даты. Фото © Freepik

Хоть апрель и будет сложным периодом, Глоба считает, что нужно вынашивать планы на будущее. Если быть осторожными и внимательными, а также беречь своих близких, не упускать их проблемы из виду, в жизни всё будет хорошо. Однако лучше быть осторожными в эти даты апреля 2024 года: 6-е;

7-е;

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12-е;

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16-е;

17-е;

20-е;

21-е;

28-е.

Авторы Никита Фартов