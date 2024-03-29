Какую опасность таит Меркурий, который начнёт ретроградить в коридоре затмений 2024 Астрологическое явление ретроградный Меркурий давно стало мемом. С помощью него люди объясняют начало чёрной полосы в жизни и своё аморальное поведение. Life.ru рассказывает, что такое ретроградный Меркурий, когда он будет в 2024 году и на какие знаки зодиака повлияет. 29 марта, 14:00 Когда будет ретроградный Меркурий в апреле 2024 и как отразится на всех знаках зодиака? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В период ретроградного Меркурия нужно быть особенно осторожными. В это время могут происходить неприятности и разного рода сложности. Можно как просто поссориться с близкими, так и лишиться имущества, расстаться со второй половинкой или вовсе разрушить свою жизнь. Чем опасно это астрологическое явление для людей?

Что такое ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий: что это значит? Когда Меркурий начнёт ретроградить в 2024 году? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Когда наступит ретроградный Меркурий в 2024 году, небесные тела слегка замедлятся. Это одна из причин, почему жизнь многих людей начнёт меняться. Меркурий является одной из самых быстрых планет. Оборот вокруг Солнца она всегда делает с одной и той же скоростью — 88 суток. Когда планета начнёт пролетать рядом с Землёй — в период с 1 по 25 апреля, то начнёт ретроградить, вращаться задом наперёд. Но на деле так будет казаться только с Земли — планета вспять не развернётся. Зато оптическую иллюзию назвали ретроградным движением.

В этот период всех людей поджидают неудачи. Месяц ретроградного Меркурия в 2024 году начнётся с 1 по 25 апреля и повлияет на все сферы жизни человека: работу, личную жизнь, отношения со знакомыми, коллегами, друзьями. Поэтому в опасный период лучше никаких резких движений не предпринимать, иначе можно погрязнуть в чёрной полосе надолго.

На кого влияет ретроградный Меркурий, который начнётся 1 апреля

Ретроградный Меркурий в 2024 году влияет на все знаки зодиака. Пока планета не "утихомирится", слишком сильная активность опасна. В этом случае вы каждый день будете допускать ошибки. Особенно осторожными в период с 1 по 25 апреля 2024 года нужно быть тем, у кого активной планетой, согласно натальной карте, является именно Меркурий.

Что нельзя делать во время ретро-Меркурия с 1 по 25 апреля 2024 года

Что нельзя в ретроградный Меркурий 2024, который продлится с 1 по 25 апреля? Запрещено "плыть против течения". Фото © Shutterstock / FOTODOM

В даты ретроградного Меркурия — с 1 по 25 апреля — нельзя заниматься какими-то серьёзными делами. Нестабильная планета разрушит любые крупные планы и вызовет убытки. Нельзя покупать квартиру или автомобиль. Есть риск, что вас обманут мошенники или сделка сорвётся. Подписание любых договоров и бумаг лучше отложить до конца периода ретроградности Меркурия. Если же это нужно сделать срочно, то изучать контракт лучше с юристом. До конца периода ретроградного Меркурия — 25 апреля — не переходите на новую работу или не начинайте бизнес. Иначе, скорее всего, останетесь без денег. Не отправляйте сообщения другим людям, предварительно их не перечитав. Иначе можно испортить отношения с друзьями или бизнес-партнёрами. Также в ретро-Меркурий (с 1 по 25 апреля) запрещено ссориться с окружающими людьми, ездить на отдых, недосыпать и испытывать стресс. Иначе всё это приведёт к чёрной полосе.

Периоды в 2024 году

Когда ретроградный Меркурий будет в 2024 году? Таблица по месяцам. Иллюстрация © LIFE

Ретроградный Меркурий в 2024 году пройдёт в следующие периоды: С 13 декабря 2023-го по 2 января 2024 года;

С 1 по 25 апреля 2024 года;

С 5 по 28 августа 2024 года;

С 26 ноября по 15 декабря 2024 года.

Чего ждать знакам зодиака от ретроградного Меркурия в апреле 2024

В даты ретроградного Меркурия — с 1 по 25 апреля 2024 года — представителям всех знаков зодиака нужно быть внимательными. Для каждого из них планета подготовила свой свод правил. Если соблюдать их, то период нестабильности пройдёт спокойно, без стрессов и проблем.

Чего ждать знаку зодиака Овен от ретроградного Меркурия в апреле

Во время ретроградного Меркурия в 2024 году мужчинам и женщинам Овнам нужно контролировать расходы, иначе они обнищают. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представителю знака зодиака Овен нужно следить за тем, на что он тратит свои деньги. Если не делать этого, то можно растратить всю заначку. Также рекомендуется внимательно читать документы перед подписью — в них вас могут попытаться обмануть.

Ретроградный Меркурий с 1 по 25 апреля: гороскоп для Тельца

Мужчинам и женщинам – Тельцам в этот период нужно перестать общаться с недостойными, по их мнению, людьми. Также рекомендуется не вступать в конфликты при общении с окружающими, хоть те и будут раздражать.

Чего ждать знаку зодиака Близнецы от ретроградного Меркурия

В период ретроградного меркурия, с 1 по 25 апреля, представители знака зодиака Близнецы могут сильно заболеть, поэтому важно следить за своим состоянием. Рекомендуется пить больше витаминов, а может быть, даже пойти в больницу на проверку.

Знак зодиака Рак и ретроградность Меркурия в апреле 2024

Смотреть в таблицу ретроградного Меркурия в 2024 году нужно и мужчинам, и женщинам – Ракам, иначе они поссорятся со своей семьёй. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В месяц ретроградного Меркурия — с 1 по 25 апреля 2024 года — представителям знака зодиака Рак нужно уделять внимание своей семье. С каждым её членом нужно поговорить и наладить отношения.

Что ждёт Львов в период ретроградного Меркурия в 2024 году

Представителям знака зодиака Лев в период с 1 по 25 апреля — во время ретроградного Меркурия — нужно отложить все важные сделки и крупные покупки на период его завершения. Если не сделать этого, то человека ждёт разочарование и потеря больших сумм.

Ретроградный Меркурий с 1 по 25 апреля: гороскоп для Девы

Представителей знака зодиака Дева во время ретроградного Меркурия – 2024 в апреле ждёт прилив сил и энергии для достижения своих целей. Но параллельно с этим они будут очень язвительными и скандальными. Нужно сдерживать себя.

Что ждёт знак зодиака Весы в период ретроградного Меркурия в апреле 2024 года

Ретроградный Меркурий с 1 по 25 апреля: что это значит для Весов? Здоровье этих мужчин и женщин под угрозой. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Мужчины и женщины – Весы в даты ретроградного Меркурия должны как можно чаще убираться дома. Необходимо перебрать одежду и избавиться от той, которая почти никогда не используется. Также важно пойти в больницу и проверить своё состояние.

Чего ждать знаку зодиака Скорпион от ретроградного Меркурия

Представителям знака зодиака Скорпион во время ретро-Меркурия (с 1 по 25 апреля) нужно успокоиться и перестать браться за множество дел одновременно. До конца периода им нужно сфокусироваться на чём-то одном и заниматься только им. До завершения текущих дел за новые браться не рекомендуется.

Что ждёт представителей знака зодиака Стрелец в даты ретроградного Меркурия в 2024 году

Период ретроградности Меркурия в апреле 2024 года будет идеальным для того, чтобы во второй раз попробовать сделать вещи, которые не получались ранее. Например, людям со знаком зодиака Стрелец можно сойтись с бывшим партнёром или пойти в спортзал. В этот месяц всё точно получится.

Ретроградный Меркурий с 1 по 25 апреля: Чего ждать знаку зодиака Козерог

Про даты ретроградного Меркурия нужно помнить мужчинам и женщинам – Козерогам — им придётся улучшить свои профессиональные навыки. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Мужчинам и женщинам – Козерогам в нестабильное время ретроградности Меркурия в апреле 2024 года нужно уделить особое внимание работе. Чтобы оставаться хорошим специалистом, придётся получать новые навыки. В этом случае вас заметит начальство.

Что ждёт Водолеев в период ретроградного Меркурия в 2024 году

Представителям знака зодиака Водолей с 1 по 25 апреля нужно заняться самоанализом и заново поставить перед собой цель. Они должны подумать над путями её достижения, но действовать нужно только после окончания периода.

Чего ждать представителям знака зодиака Рыбы в период ретроградного Меркурия

В периоды ретроградного Меркурия 2024 года представителям знака зодиака Рыбы нужно контролировать свои финансы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Ретроградный Меркурий в 2024 году даст мужчинам и женщинам – Рыбам возможность для самореализации. Они могут круто изменить свою жизнь. Вот только в этот период возможны проблемы с деньгами, поэтому тратить их бездумно нельзя.

Ранее Life.ru писал про коридор – затмений 2024 и начало ретроградного Меркурия 2 апреля. Узнайте, какую опасность несёт в себе это сочетание!

Авторы Никита Фартов