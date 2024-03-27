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27 марта, 15:30

Коридор затмений 2024 и начало ретроградного Меркурия 2 апреля: какую опасность несёт это сочетание

Когда два кармически важных для знаков зодиака события накладываются друг на друга, то в жизни обязательно что-то должно измениться. Что говорят про сочетание коридора затмений и ретроградности самой противной планеты экстрасенсы, выяснил Life.ru.

Коридор затмений и ретроградный Меркурий 2 апреля: как пережить и что делать нельзя. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Коридор затмений и ретроградный Меркурий 2 апреля: как пережить и что делать нельзя. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Когда два таких важных астрологических события пересекаются друг с другом, то это обязательно откладывает определённый отпечаток на жизнь всех представителей зодиакального круга. В 2024 году Дракона, у которого есть особое защитное число, коридор затмений накладывается на начало ретроградного Меркурия.

Чтобы избежать негативных последствий такого наложения, стоит быть не только внимательным к себе, но и соблюдать определённые правила. Но почему? Чем опасен ретроградный Меркурий 2 апреля, который начнётся в самый разгар коридора затмений – 2024? Со слов эксперта, обратное движение планеты именно в этот период положит начало полосе испытаний. Люди в этот период будут более агрессивными и уязвимыми перед эмоциональными выпадами.

"Этому периоду свойственна повышенная опасность взрывов, необузданной агрессии, психических отклонений, панических атак, страхов, депрессий, бессонницы, головных болей и форс-мажорных неприятных событий. Как из рога изобилия. Люди могут подвести на пустом месте. Или вы банально начнёте везде опаздывать. Не исключено, что увеличится количество мошеннических действий по отношению к вам через телефон или Интернет. В общем, предстоит "веселуха", рассказывает экстрасенс Дарья Миронова.

Но, как потом продолжает эксперт, после чёрной полосы обязательно начнётся белая. Важно только постараться пережить период начала ретроградного Меркурия 2 апреля в коридоре затмений – 2024, ориентируясь на правила.

Что нельзя делать перед началом ретроградного Меркурия 2 апреля

Коридор затмений – 2024 и ретроградный Меркурий 2 апреля — что делать нельзя. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Коридор затмений – 2024 и ретроградный Меркурий 2 апреля — что делать нельзя. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Так как сочетание начала ретроградности Меркурия 2 апреля и коридора затмений – 2024 уже и так сильно отразится на эмоциональном состоянии представителей всех знаков зодиака, не стоит искушать судьбу и подливать масла в огонь. Эксперты настоятельно не рекомендуют до конца коридора затмений употреблять алкоголь, так как он в силах вызвать необузданную реакцию даже у тех, кто к нему устойчив.

Среди остальных запретов на период до 8 апреля 2024 года включительно: с осторожностью посещать людные места, не носить тёмные тона в одежде и стараться не фиксироваться на одном негативе.

Коридор затмений 2024 и ретро-Меркурий: что делать можно

Периоды ретроградного Меркурия в апреле 2024 года: что делать можно? Фото © Freepik

Периоды ретроградного Меркурия в апреле 2024 года: что делать можно? Фото © Freepik

"Вечерней Москве" экстрасенс напоминает: "После тёмного события всегда следует светлое. Об этом важно не забывать".

А затем перечисляет, что в этот период делать безопасно:

  • посещать баню;
  • содержать в чистоте тело и дом;
  • концентрироваться на добрых и светлых мыслях;
  • высыпаться;
  • выбирать светлые тона в одежде;
  • проводить больше времени с семьёй;
  • почистить свою энергетику.
Что нельзя делать зодиакам в коридор затмений 2024, если те не хотят разрушить жизнь
Что нельзя делать зодиакам в коридор затмений 2024, если те не хотят разрушить жизнь
Елизавета Терешкова
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