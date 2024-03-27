Жители СССР бросали дела и бежали прочь, если видели зэков с этими 8 наколками Татуировки в СССР набивать было не принято, а тех, кто их носил, очень боялись — наколки себе делали в основном зэки. Life.ru рассказывает, мужчины с какими рисунками на теле вызывали страх. 27 марта, 13:00 Зэки СССР с какими наколками считались самыми опасными? Обложка © Кадр из фильма "Джентльмены удачи", режиссер Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева / Kinopoisk

Советские татуировки — редкое явление на коже у обычных граждан СССР. Атрибут был распространён в основном у милиционеров, военных, дворовых гопников и зэков. Особенно их любили набивать представители криминальных организаций. Значение татуировок в СССР считалось сакральным. Они были нарисованы не просто так, а несли в себе факты из биографии заключённого. Было как минимум восемь наколок, мужчин с которыми в Советском Союзе боялись больше всего.

1. Восьмиконечная звезда

Какое значение у татуировок с восьмиконечной звездой? Их носили воры в законе. Фото © ТАСС / Косинец Александр

Набить татуировку с таким значением мог позволить себе только человек из первой ступени иерархии криминального мира — вор в законе. Поэтому у обычных людей такая наколка вызывала дикий страх. Если человека с ней видели в толпе, то старались не вступать с ним в конфликт.

2. Чёрный перстень

Какие наколки зэков внушали страх в граждан СССР? Фото © ТАСС / Косинец Александр

Такие татуировки тоже встречались у мужчин, кто отсидел на зоне не один год. Их носители считались авторитетами в криминальном мире, и вступать в ссоры с такими персонажами было опасно для жизни. Граждане СССР верили, что такие заключённые заработали славу среди криминальных элементов крайне плохими делами. В жизни они больше всего ценят "тюремные понятия" — и за их нарушения могут навредить человеку.

3. "Эполеты" на плечах

Мужские татуировки "эполеты" набивали те, кто ненавидел правоохранителей. Фото © Youtube / Юрец Удалец | Философия тату

Эти наколки на плечах вселяли ужас в граждан Советского Союза. Когда люди видели бывшего заключённого с такой наколкой, то сразу понимали: он занимает далеко не последнее место в криминальной иерархии. Находиться рядом с мужчиной с "эполетами" на плечах было небезопасно даже в присутствии милиции. Такие зэки ненавидели представителей правоохранительных органов и в любой момент могли навредить им.

4. Дореволюционная символика

Что означали татуировки в тюрьмах СССР? Какие считались самыми опасными? Фото © Protalismany.ru

Зэки выбирали для татуировки эскизы, стилизованные под старинную атрибутику. Они часто набивали на спину или грудь двуглавого орла (символ Российской империи). Также могли забивать под кожу медали дореволюционного типа. Таких преступников особенно боялись сотрудники правоохранительных органов СССР, ведь они протестовали против советской власти и могли навредить милиционерам.

5. Фашистская атрибутика

Татуировки на руку со свастикой набивали обычно сидевшие нацисты. Фото © ТАСС / Шогин Александр

В Советском Союзе, как и в современной России, была развитая многонациональная политика. Было непринято притеснять людей по признаку принадлежности к определённой нации. Однако нацисты и фашисты были даже в СССР, хоть и с окончания Второй мировой прошло совсем мало времени.

Например, зэки набивали татуировки на предплечье в виде свастики и другой атрибутики, присущей фашистской Германии. Рядом с такими криминальными элементами особенно небезопасно чувствовали все граждане, вне зависимости от национальности. Причина в том, что никто не знал, что может вытворить радикал.

6. Портрет Сталина

Популярные изображения на советских зэках: что били в тюрьмах СССР? Фото © Youtube / LOST HAOS мистика история факты

У этой татуировки смысл и значение были отнюдь не позитивные. Дело в том, что лицо вождя на грудь набивали матёрые рецидивисты, которые либо уже сбежали из тюрьмы, либо планируют сделать это. Задумка у преступников была простая. Даже если бы их поймали во время побега, то вряд ли стали бы стрелять, ведь был риск "зацепить" портрет Иосифа Сталина. Поэтому если обычные граждане видели преступников рядом с собой, то переживали, не сбежали ли те из тюрьмы.

7. Купола

Значение татуировок с куполами было простым: сколько их было, столько лет человек и сидел. Фото © ТАСС / Замир Усманов

Мужские татуировки с этими атрибутами символизировали то, сколько отсидел человек. Один купол — один год. Если таких изображений было много, то это ввергало граждан СССР в дикий страх.

8. Кресты

Татуировки советских зэков: смысл и понятие наколок. Фото © ТАСС / Семехин Анатолий

Зэки дополнительно к куполам набивали на спину кресты. Каждый элемент считался одним отбытым сроком. Находиться рядом со столь опытными "зэками" обычным людям было очень некомфортно.

Авторы Никита Фартов