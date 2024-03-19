6 секретов утренней гимнастики СССР, благодаря которым молодыми были даже старики Спорт в Союзе был популярен, а инструкцию по выполнению зарядки каждый день крутили по телевизору и радио. Life.ru рассказывает про шесть упражнений, которые нужно выполнять каждый день, чтобы замедлить старение и быть здоровым. 19 марта, 06:00 Как делали утреннюю гимнастику в СССР? Обложка © ТАСС / Владимир Семёнов

Утренняя зарядка в СССР была обязательным делом в расписании дня многих советских граждан. Жители страны выполняли простые упражнения, которые помогали развивать силу и ловкость, ускоряли кровоток, бодрили и заряжали хорошим настроением на целый день. Какие упражнения из утренней гимнастики в СССР подарят молодость и вам в 2024 году?

1. Развороты бедра

Утренняя зарядка в СССР всегда начиналась с разворотов бедра. Фото © ТАСС / Яковлев Александр

Для выполнения этого упражнения не требуется дополнительного оборудования. Достаточно всего лишь опереться о стену или взяться за кресло. Более продвинутые советские граждане и вовсе делали развороты бедра без опоры.

Во время упражнения нужно согнуть ногу и поднять её до пояса. Затем — крутить по часовой стрелке, разминая тазобедренный сустав. Вторая нога, которая стоит на полу, должна быть неподвижной. Каждой в рамках упражнения нужно крутить по 50 секунд. После десятисекундной передышки необходимо делать упражнение на другую ногу. Так можно улучшить кровоток и взбодриться. К тому же развороты бедра позволяют поддерживать мышцы в тонусе.

2. Упражнение для шеи

Утренняя гимнастика в СССР включала в себя упражнения и для шеи. Чтобы размять эту часть тела, нужно поворачивать её на протяжении нескольких минут. Встаньте на месте, положите руки на пояс и крутите головой в разные стороны — сначала вперёд и назад, а потом влево, вправо. Но не по кругу!

На упражнение нужно выделить примерно две минуты. Первые 60 секунд поворачивайте головой вперёд-назад, а оставшееся время — влево и вправо.

3. Наклоны

Во время утренней зарядки жители СССР всегда делали наклоны туловищем. Фото © ТАСС / Валерий Бушухин, Александр Яковлев

Ни один комплекс упражнений утренней гимнастики в СССР не обходился без них. Чтобы правильно делать наклоны, ноги нужно развести на ширину плеч. Руки разместить сверху, над головой. Затем следует начать опускаться кистями к ногам. Сначала к левой, затем посередине, а потом к правой. После выполнения такого "круга" нужно возвращаться в исходное положение. Затем — проделывать наклоны снова. И так 50 секунд. После завершения упражнения нужно немного передохнуть. Наклоны улучшают кровоток и разогревают мышцы.

4. Выпады

Во время утренней гимнастики граждане СССР тоже часто делали это упражнение. Для него нужно встать в планку. Во время упражнения одну ногу следует держать ровно, а другую подгибать к груди, сменяя их друг за другом. На выполнение упражнения отводится 50 секунд. Такое упражнение ещё называют "скалолаз". Благодаря ему советские граждане учились держать равновесие. Кроме того, оно усиливает мышцы ног и прорабатывает пресс.

5. Планка

Утренняя гимнастика в СССР не обходилась без планки. Фото © ТАСС / Юрий Павлов

Это упражнение использовалось в утренней гимнастике в СССР для всех групп населения. Проделывать его было очень легко. Нужно было принять упор лёжа на полу, зафиксироваться на локтях и стоять в таком положении на протяжении одной-двух минут.

Во время планки у вас должен болеть пресс. Если по её итогам никакого эффекта не заметно, то упражнение выполняется неправильно. В этом случае нужно контролировать своё положение во время тренировки. Живот должен находиться в максимальной близости к полу, поясница не прогибаться, а мышцы кора — болеть.

6. Шаг на месте

Утренняя гимнастика в СССР проводилась с учётом физических особенностей человека. Фото © ТАСС / Юрий Павлов

Утренняя гимнастика в СССР всегда завершалась небольшой растяжкой. Проводить её необходимо, чтобы закрепить хороший результат тренировки. Достаточно шагать на месте или поподнимать высоко ноги (до уровня плеч). Упражнение нужно делать на протяжении одной минуты.

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Авторы Никита Фартов