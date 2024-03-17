СССР с яйцами: Сколько они стоили в советское время и почему были поводом для анекдотов Life.ru собрал 10 восхитительных моментов ностальгии по советским яйцам, которые сделали этот продукт уникальным и популярным в народе. 16 марта, 21:35 В СССР делали ставку на яйца. Обложка © ТАСС / Шахвелаз Айвазов

О яйцах в СССР было сложено множество анекдотов, благодаря которым современный читатель может решить, что даже этого продукта в Стране Советов не хватало. А вот и не так! После войны руководство страны сумело построить столько птицефабрик, что по производству яиц СССР переплюнул даже Российскую империю. Это был дешёвый белок, а птицефабрики были очень рентабельны. Даже по приблизительным расчётам, прибыль могла составлять до тысячи процентов.

Яйца в СССР

После войны руководство страны сумело построить столько птицефабрик, что по производству яиц СССР переплюнул даже Российскую империю. Фото © ТАСС / Валентин Кожевников

После Великой Отечественной войны производство яиц в СССР удалось восстановить в рекордные сроки. По разным данным, в 1946 году производили от 2,9 до 5 миллиардов яиц. Для сравнения: перед войной в год страна производила 12,5 миллиарда яиц. Уже в начале 1960-х годов СССР производил 30 миллиардов яиц, а в 1988 году — около 80 миллиардов.

В 1960-м советские медики обновили рекомендации по здоровому питанию. Считалось оптимальным, если человек съедает одно яйцо в день — 365 штук за год. Но даже в лучшие годы советские люди до такой нормы недотягивали и съедали в среднем 306 яиц в год. Кстати, продуктовая корзина 1990-х годов (прожиточный минимум) предусматривала норму потребления в два раза меньше советской – 151 яйцо в год.

Перед войной в год в СССР производили 12,5 миллиарда яиц. Фото © ТАСС / Александр Овчинников

Любопытный факт: если в 1960-м большая часть производства яиц (больше 22 миллиардов) приходилась на частные хозяйства, то в 1980-х ситуация кардинально изменилась: 54 миллиарда яиц производили государственные птицефабрики.

Импорт яиц

Из-за высокого спроса Страна Советов была вынуждена завозить яйца из-за рубежа. Фото © ТАСС / Николай Акимов

Однако яиц в свободной продаже всё равно не хватало. Часть их шла в общепит, кондитерские и на производство такого стратегически важного тогда продукта, как яичный порошок. С порошком советские граждане впервые познакомились во время войны — США поставляли его по программе ленд-лиза. Недоверие к новому продукту быстро исчезло, и СССР стал сам производить яичный порошок.

Из-за высокого спроса Страна Советов завозила яйца из-за рубежа. Однако импорт яиц был довольно ограничен и большой роли в экономике страны не играл. Так, в 1980-м из Финляндии было завезено 225,5 миллиона яиц, из Венгрии — 110 миллионов, из Болгарии завезли 177 миллионов яиц и 210 миллионов привезли из Польши. Общее количество импорта яиц в 1980-м составило 737 миллионов штук.

Цена советских яиц и ГОСТ

В зависимости от размера и ценовой зоны цена одного десятка яиц составляла от 80 копеек до 1 рубля 30 копеек. Фото © ТАСС / Владимир Саяпин

В зависимости от размера и ценовой зоны стоимость одного десятка яиц составляла от 80 копеек до 1 рубля 30 копеек. Яйца сортировались по свежести и размеру. Самым свежим было диетическое яйцо — не больше семи суток, не считая дня, когда оно было снесено.

Столовому яйцу было не более 25 суток, если оно хранилось при комнатной температуре или не более 120 суток, если оно хранилось в холодильнике. То есть через семь суток диетические яйца автоматически становились столовыми.

По размеру (весу) яйца в СССР были трёх категорий: отборные — весом не менее 65 граммов, первой категории (не менее 55 граммов) и второй категории, вес которых составлял 45 граммов. Именно эти яйца чаще всего были в продаже и стоили 80 копеек. По воспоминаниям старожилов, импортные яйца стоили от 90 копеек за десяток.

Упаковка из-за границы

На производстве яйца упаковывали в большие деревянные ящики, а слои яиц пересыпали древесной стружкой. Фото © ТАСС / Юрий Белозеров

Особую проблему в СССР представляла упаковка яиц. ГОСТ строго прописывал, как именно нужно упаковывать и перевозить этот хрупкий товар. На каждом контейнере должна была быть маркировка "Осторожно. Хрупкое. Крюками не брать!", но тем не менее бой случался. Дело в том, что на производстве яйца упаковывали в большие деревянные ящики, а слои яиц пересыпали древесной стружкой. Честно скажем, так себе способ.

Для розничной торговли яйца упаковывали в картонные коробочки с перегородками. С ними тоже случалось всякое. Ситуация оставалась сложной вплоть до 1970-х годов, когда СССР обратился к западному опыту упаковки яиц. Сначала у датской фирмы Hartmann была закуплена партия теперь всем известных ячеистых поддонов для яиц. А когда производители и торговая сеть убедились в их практичности, то СССР закупил у датчан семь производственных линий по изготовлению поддонов. Заводы были установлены в Железногорске, Кишинёве, Кашире, Житомире, Вильнюсе и других городах. Однако общей проблемы это не решило — к упаковке относились бережно, и торговые сети были обязаны возвращать производителям не менее 90% поддонов.

Кстати, неформалы и музыканты использовали поддоны для звукоизоляции в квартирах, но достать их было очень сложно. В начале 1990-х большинство линий вышло из строя и страна могла производить только 150 миллионов поддонов в год. В 1996 году ситуация изменилась и Россия сама научилась делать линии по производству упаковки.

В чём носили яйца

Почему в СССР были так популярны анекдоты про яйца. Фото © ТАСС / Анатолий Кузярин

Так как поддоны возвращались на птицефабрики, донести яйца из магазина до дома было настоящим квестом. Картонные коробки с перегородками встречались очень редко. Поэтому особо бережливые граждане покупали специальные пластиковые контейнеры для яиц. Они имели застёжку и ручку, чтобы их можно было носить. Были для яиц и замечательные корзинки из металлической сетки с ручками. Это было удобно особенно в том случае, если яиц покупали много. Но чаще яйца складывали в полиэтиленовый пакет и старались донести до дома, не разбив. Иногда сделать это во время поездки в переполненном трамвае или автобусе было невозможно. Отсюда пошло множество анекдотов, которые часто носили скабрёзный характер вроде: "Мужчина! У всех яйца спереди, а у вас почему-то сзади".

Яйца как налог

Начиная с 1941 года с каждого колхозного или совхозного двора крестьяне были обязаны сдать государству определённое количество яиц. Фото © ТАСС / Юрий Ильенко, Владимир Фалин

Теперь уже мало кто помнит, но яйца в СССР были предметом особого сбора. Начиная с 1941 года с каждого колхозного или совхозного двора крестьяне были обязаны сдать государству определённое количество яиц. На Дальнем Востоке, в Средней Азии и Восточной Сибири — по 30 яиц в год. В Бурятии, Московской и Ленинградской областях — по 50 яиц. Регионы Кавказа, Урала и Сибири сдавали по 75 яиц. Колхозы, расположенные на плодородных землях Поволжья, Алтая, Татарстана и Западной Сибири, отдавали государству по 100 яиц. Больше всего — по 150 яиц — сдавали государству южные регионы СССР: Крым, Ростовская область, Украинская ССР, Краснодар и Кабардино-Балкария.

Но то колхозники. Частники платили государству больше — где на 10, где на 30, а где и на 50 яиц. В зависимости от географии они были обязаны сдать стране от 40 до 200 яиц с одного хозяйства.

Помимо того, особый яичный сбор налагался на сами колхозы и совхозы. Сбор зависел от площади земель и собирался с каждого гектара. В Хабаровской области, Туркменистане, Узбекистане, Иркутской области, Бурятии платили по три яйца за гектар, в Поволжье и Закавказье — по пять яиц, Западной Сибири и на Северном Кавказе — по семь яиц, Центральной части СССР — по 10, а в южных регионах — по 15 яиц с гектара.

Любимые блюда из яиц в СССР

Каждый ребёнок помнил чудесный неопадающий советский омлет, которым потчевали детей в саду и школе. Фото © ТАСС / Валентин Кунов

Яйца действительно составляли в СССР большую часть белкового рациона граждан. Каждый рабочий хоть раз да и покупал варёное яйцо в столовой в обеденный перерыв. Оно стоило всего 10 копеек. В СССР было популярно и фаршированное яйцо под майонезом. В роли фарша часто выступал рыбный паштет.

Каждый ребёнок помнил чудесный неопадающий советский омлет, которым потчевали детей в саду и школе. Советские школьницы в обязательном порядке на уроках труда учились делать простейшее лакомство — безе. Яичные белки взбивали с сахаром, а потом запекали при низкой температуре.

Наконец, яичница была одним из самых любимых блюд советских холостяков. Каждый готовил её по-своему: кто с луком, кто с колбасой. Кто-то перемешивал яйца в тарелке, а потом выливал на сковороду, другие готовили так, чтобы белок был прожаренным, а желтки — ещё жидкими.

Яичница была одним из самых любимых блюд советских холостяков. Фото © ТАСС / Владимир Витченко

Вообще, представить быт позднего СССР без яиц практически невозможно. Были ли яйца ценным продуктом? Да, были. Попробуй разбей десяток купленных яиц, и родители тебе покажут, что такое небо в овчинку.

Не только куриные яйца

Гусь, индейка или утка ценились на рынке дороже курицы. Их яйца шли на воспроизводство поголовья. Фото © ТАСС / Вадим Кожевников

Каждый раз, когда речь заходит о яйцах, находится человек, который спрашивает: а почему, собственно говоря, куриные? Почему не индюшачьи, утиные, гусиные?

Во-первых, потому что одна курица несёт 200–300 яиц в год. Для примера: утка может осилить только 40 штук. К тому же яйца других птиц имеют свои вкусовые особенности. Например, крестьяне издавна делали лапшу, добавляя в неё только желтки утиных яиц. Во-вторых, гусь, индейка или утка ценились на рынке дороже курицы. Их яйца шли на воспроизводство поголовья. Даже "яичный налог" можно было платить гусями или утками. Например, налог в десяток яиц можно было погасить 600 граммами живого гуся или 400 граммами живой индюшатины. Потребление яиц водоплавающей птицы было ограничено частными подворьями.

Вредное-полезное перепелиное яйцо

Выяснилось, что у аллергиков, дающих реакцию на куриное яйцо, перепелиные яйца аллергию не вызывают. Фото © ТАСС / К.Мурадов, А.Чарыев

Первых одомашненных перепелов привезли в СССР в 1964 году из Югославии. Советских медиков новая птица заинтересовала в первую очередь лечебными свойствами яиц. В 1970-х ряд лечебных учреждений Москвы провёл исследования яиц. Врачи признали, что это ценный продукт, который необходимо употреблять туберкулёзным больным — как детям, так и взрослым. Более того, выяснилось, что у аллергиков, дающих реакцию на куриное яйцо, перепелиные яйца реакции не вызывают.

Однако Минздрав СССР решил по-своему. Было объявлено, что в яйцах перепелов нет ничего необычного, а перепела даже "вредны" для здоровья. После этого спрос на яйца перепёлок резко упал. Смогли выжить только несколько крупных фабрик. Позже выяснится, что единичные случаи отравления мясом диких перепелов действительно имели место. Они были вызваны поеданием дикой птицей семян пикульника и цикуты. В семенах и содержался яд, вызывающий сильное отравление.

Позже перепелами занялись биологи. Они выяснили, что перепела устойчивы к лейкозу и саркоматозу. После чего перепелиные фабрики стали работать почти исключительно на биокомбинаты, где производились препараты для лечения онкобольных. В магазины перепелиные яйца попадали только на западе страны. Например, в Эстонии.

Яйца России

К 2025 году прогнозируют увеличение потребления яиц до 320 штук на человека. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Производство яиц в 2022 году в России составило чуть больше 46 миллиардов штук. В среднем на душу населения пришлось 308 яиц. К 2025 году прогнозируют увеличение потребления яиц до 320 штук на человека. До рекомендаций 1960 года мы всё ещё недотягиваем.

Авторы Майя Новик