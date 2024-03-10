Как яйца дрозда: Почему в СССР ЗИЛ-130 выпускали с кабиной небесно-голубого цвета Какую историю успеха прошёл универсальный советский грузовик и почему небесно-голубой пигмент кабины ЗИЛ-130 называли в Советском Союзе цветом "оттепели". 10 марта, 05:01 Почему в СССР кабина ЗИЛ-130 была небесно-голубого цвета. Обложка © ТАСС / Валентин Соболев

Грузовой автомобиль ЗИЛ-130 стал легендой советского автопрома. Неприхотливый и по тем временам надёжный, он был незаменим на производстве. Впервые выпускать его стали на автомобильном заводе имени Ивана Лихачёва в 60-х. Грузовик сразу же получил признание: на Международной ярмарке в Лейпциге его создатели получили золотую медаль и диплом.

Таёжный универсал

Спортивный ЗИЛ-130 на трассе автокросса. Фото © Wikipedia / FORTEPAN / MHSZ

Но первый ЗИЛ был сконструирован за семь лет до этого — в 1956 году. Только через пять лет был утверждён внешний вид автомобиля, а массово грузовик стали производить в 1964 году. И вплоть до конца двадцатого столетия его внешний вид не менялся. Позднее стали говорить, что удачная конструкция грузовика стала его проклятием.

Документальное видео проезда грузовиков ЗИЛ-130 © Youtube / Советское телевидение

Где его только не использовали! ЗИЛ с фургоном возил хлеб и продукты для столовых. ЗИЛ-самосвал работал на всех стройках страны, бортовой ЗИЛ был незаменим в колхозах на уборке урожая картофеля, капусты и турнепса, возил зерно; длиннобазный ЗИЛ работал в районах Крайнего Севера. А ведь был ещё ЗИЛ – пожарная машина, ЗИЛ-тягач, ЗИЛ – автомобиль аварийных служб. В 1970-х годах его стали выпускать с двигателями, способными работать не только на бензине (тут у ЗИЛа был недостаток — необычайная прожорливость бензина А-76), но и на сжиженном газе нефтяных месторождений. В СССР ЗИЛ был даже спортивной машиной и участвовал в автокроссе!

В СССР ЗИЛ был даже спортивной машиной и участвовал в автокроссе. Фото © ТАСС / Юрий Дьяконов

Первая "мирная" расцветка

Но в любой модификации автомобиль безошибочно узнавали по его заметной голубой кабине и белой "морде". Вообще, это был первый грузовой автомобиль, который стали выпускать с покраской, отличавшейся от цвета хаки. В этот армейский цвет долгое время продолжали красить многие модели советских грузовиков. Делалось это для того, чтобы в случае новой войны и мобилизации автотранспорт не нужно было перекрашивать или дополнительно маскировать. Спустя двадцать лет после Победы советские люди наконец-то смогли позволить себе такую роскошь — грузовой автомобиль с чисто гражданской расцветкой.

Историки связывают дизайн грузовика с хрущёвской "оттепелью", которая затронула и внешний вид автомобилей. Фото © ТАСС / Соболев Валентин

То есть сто тридцатый ЗИЛ был первым послевоенным сугубо гражданским грузовиком. Правда, построен он был как для армии — с запасом мощности и прочности. Историки даже связывают дизайн грузовика с хрущёвской "оттепелью", которая затронула и внешний вид автомобилей.

Новый облик нового грузовика

Надо сказать, что кабина ЗИЛа для тех лет была просто произведением искусства: решётка радиатора была рельефной, обводы кабины — непривычно плавными, а лобовое стекло было панорамным! Водители любили автомобиль за комфорт (по нынешним временам, конечно, относительный), за динамику и выносливость. До капремонта грузовик, по расчётам, должен был намотать на кардан не менее трёхсот тысяч километров — в те годы это был прекрасный показатель. В 1973 году при проведении ходовых испытаний ЗИЛ без поломок за 12 дней проехал 25 000 километров.

Руководство завода для доработки дизайна обратилось к молодому художнику-конструктору Эрику Сабо, выпускнику Московского художественно-промышленного училища, который попал на производство по распределению. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Когда московский завод имени Лихачёва выпустил первые грузовики, кабина машины была узнаваема, но всё же выглядела недоработанной. И поэтому завод обратился к молодому художнику-конструктору Эрику Сабо, выпускнику Московского художественно-промышленного училища, который попал на производство по распределению. До грузовика ЗИЛ-130 дизайнер разрабатывал легковой ЗИС.

Новое задание было успешно выполнено. Обновлённая кабина грузовика настолько понравилась производителю и потребителям, что просуществовала в неизменном виде многие десятилетия. Сам художник с завода вскоре ушёл: его не устроило, что начальство заставляло его копировать легковые авто с американских образцов. Он и сам мог творить. Он ушёл, а облик ЗИЛа, созданный Сабо, остался и стал визитной карточкой завода.

Расцветка "оттепели"

Но почему и откуда этот голубой — заметьте, не синий и даже не тёмно-синий, а светло-голубой весёлый цвет? Известно, что голубой цвет ЗИЛа был идеей художника-конструктора, уловившего нюансы "оттепели". Собственно, выбор был невелик. Своих пигментов у СССР было мало, большую часть палитры приходилось завозить из-за рубежа. ЗИЛ-130 должен был стать рабочей лошадкой. Покрывать такой грузовик импортной краской не будешь. А в СССР в достатке было три вида пигментов: синий, зелёный и коричневый. Зелёный напоминал о войне, армии и о противостоянии со странами Запада.

Коричневый был вообще не в тему. Оставался синий. Выбор оттенка был за Эриком Сабо, и он выбрал небесно-голубой. Возможно, в пользу оттенка опять сыграла экономика: в голубой цвет нужно добавлять меньше пигмента, чем в синий или тёмно-синий. Белая решётка радиатора гармонировала с голубым и делала грузовик заметным на дороге в любое время суток.

Белая решётка радиатора гармонировала с голубым и делала грузовик заметным на дороге в любое время суток. Фото © ТАСС / Валентин Соболев

"Наверху" дизайн автомобиля одобрили. Так ЗИЛ обрёл свою узнаваемую кабину. И если честно, то, конечно, надо сказать, что не все ЗИЛы имели небесно-голубой цвет. Советская промышленность выпускала ЗИЛы цвета хаки — для армии, в красный красили пожарные машины, в ярко-жёлтый — машины-аварийки. Выпускались и автомобили с кабинами, окрашенными в зелёный цвет с белой решёткой радиатора. Газобаллонный ЗИЛ и ЗИЛ-тягач красились в красный цвет с белой решёткой радиатора. Ну а если грузовик попадал в аварию, то его вообще могли укомплектовать деталями, покрашенными в любой цвет, на местном ремзаводе. "У меня зелёный ЗИЛ с чёрной крышей!" — с гордостью мог сказать водитель автомобиля. Его грузовик был узнаваем на дороге.

Возможно, зелёные ЗИЛы выпускали на сборочном заводе в Чите. Тут производство грузовиков было рассчитано на 35 000 автомобилей в год, причём около 5000 выпускались в особой "северной" версии. Эти авто имели удлинённую колёсную базу и газобаллонное оборудование. Всего в СССР было выпущено около 3,4 миллиона ЗИЛов. Автомобиль охотно поставляли за рубеж: в страны Ближнего Востока, на Кубу. На Кубе местные умельцы ставили на него дизель.

К слову сказать, внешне ЗИЛ-130 всё же менялся, хотя и малозаметно. В 1970-х годах производители стали слегка изменять форму радиатора. Но на общем облике это не сказалось.

Авторы Александр Лаврентьев