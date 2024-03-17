Сейчас это норма, а тогда — преступление: За что современных девушек осуждали бы бабки на лавке из СССР

Женщины в СССР были вынуждены следовать общепринятым правилам во всём. Не делать этого они просто не могли — бабушки на лавочках сразу бы начали распускать про них неприятные слухи и косо смотреть вслед. Причём осуждали дам даже за такие поступки, которые сейчас кажутся вполне нормальными. Так из-за чего девушки в Советском Союзе могли обрасти дурной славой?

1. Гражданский брак

Советские девушки могли жить вместе только с мужьями. Фото © ТАСС / Эммануил Евзерихин

Самым страшным грехом для бабушек на лавках были случаи, когда мужчина и женщина в СССР жили вместе без штампа в паспорте. Столь привычный сейчас гражданский брак в те времена считался признаком распутности.

Если в трудовом коллективе узнавали, что дама живёт с мужчиной без штампа в паспорте, то её вызывали к руководству. Там женщину буквально заставляли выйти замуж. В случае непослушания её могло ждать увольнение и исключение из партии.

2. Держаться за руки и целоваться где-то вне дома

Политика граждан Советского Союза в отношении проявления любви в публичных местах похожа на ту, которую сейчас применяют в Объединённых Арабских Эмиратах и других исламских странах. "Хотите обниматься, держаться за руки и целоваться? Делайте это дома!"

Поэтому было практически невозможно встретить женщину в СССР, которая целуется "взасос" со своим мужчиной на улице. Если же это всё-таки происходило, то даму могли вызвать к руководству и провести воспитательную беседу. А среди сотрудниц организации она обрастала славой распутницы.

3. Долго быть одной

Девушка Советского Союза должна была начать строить семью как можно раньше. Фото © ТАСС / А. Николаев

Мужчины и женщины в СССР старались заключать брак как можно раньше. Идеальный возраст — до 25 лет. Если же дама после этого возраста не создавала семью, то её считали странной и косо смотрели вслед.

К тому же к таким "передержанным" девушкам было снисходительное отношение со стороны парней. Тогда не было такого, что 50-летние мужчины женятся на "молодухах". Поэтому оставшейся в старых девах женщине приходилось искать мужчину очень долго, причём среди таких же 25-летних одиночек.

4. Сидеть в декрете продолжительное время

Некоторые советские женщины старались как можно дольше пробыть в декрете, чтобы отдохнуть и не работать. Но к ним соседи относились очень плохо. Если бабушки на лавке узнавали, что девушка не водит ребёнка в садик, то считали её тунеядкой. К тому же если мать оставляла малыша в квартире, то считалось, что она действовала во благо себе, а не обществу. И это вызывало у бабушек на лавках ещё большую ярость.

5. Краситься и заботиться о своём внешнем виде

Советская женщина не должна была уделять слишком много внимания своей внешности. Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин

Чтобы красиво выглядеть на фото, девушки СССР красились, конечно, но делали это не так, как современницы. Если советские дамы и наносили макияж на лицо, то обычно подводили только глаза. Но всё равно могли получить нагоняй от старшего поколения. Красоток в те времена считали глупыми и легкомысленными.

6. Разводиться

Мужчины и женщины в СССР имели право развестись, и юридически их за это никто осудить не мог. Однако за этим почти всегда следовала негативная реакция со стороны общества и бабушек на лавочке у подъезда. Женщину сразу называли неблагополучной и винили в том, что это она разрушила семью.

Причём зазорно было уходить даже от плохого мужчины, который целыми днями употреблял горячительные напитки или поднимал на жену руку. Никто в причины развода не погружался, а сразу клеймил женщину плохой.