13-летняя школьница подожгла скатерть на избирательном участке в Краснодаре
Семиклассница совершила поджог на избирательном участке в Краснодаре. SHOT сообщает, что сейчас с нею беседуют сотрудники полиции.
По данным телеграм-канала, 13-летняя девочка по имени Полина накануне днём зашла на участок, расположенный в школе № 108 в районе Новознаменский. При себе у неё были розжиг и спички, однако план не удался. Школьница успела поджечь только скатерть на одной из парт, но пламя быстро потушили подручными средствами.
Бюллетени не пострадали, работа участка продолжилась в штатном режиме. Теперь правоохранители выясняют, какими мотивами руководствовалась девочка, изучаются её личные переписки. Раньше поджигательница на учёте у полицейских не числилась.
Как сообщал Life.ru, аналогичный случай произошёл 15 марта в Москве. Тогда пенсионерка попыталась спалить будку для голосования на избирательном участке на улице Верхние Поля. А 16 февраля другая пожилая женщина облила горючей жидкостью шторку в Мытищах и подожгла её. Правоохранители оперативно её остановили и отправили к сотрудникам следствия. В отношении обеих заведены уголовные дела.
ТАСС / Александр Рюмин