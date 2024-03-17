13-летняя школьница подожгла скатерть на избирательном участке в Краснодаре

Семиклассница совершила поджог на избирательном участке в Краснодаре. SHOT сообщает, что сейчас с нею беседуют сотрудники полиции.

По данным телеграм-канала, 13-летняя девочка по имени Полина накануне днём зашла на участок, расположенный в школе № 108 в районе Новознаменский. При себе у неё были розжиг и спички, однако план не удался. Школьница успела поджечь только скатерть на одной из парт, но пламя быстро потушили подручными средствами.