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16 марта, 00:43

В Мытищах пенсионерка подожгла кабинку для голосования

СКР: После поджога кабинки для голосования в Мытищах возбуждено уголовное дело

Место происшествия в Мытищах, где пенсионерка подожгла кабинку для голосования. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Место происшествия в Мытищах, где пенсионерка подожгла кабинку для голосования. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Стражи правопорядка Московской области возбудили уголовное дело по факту поджога кабинки для голосования. Как передаёт региональное управление СКР в телеграм-канале, происшествие случилось днём 15 марта на избирательном участке в Мытищах.

В ведомстве сообщили, что в этот день пенсионерка пришла на территорию одного из городских избирательных участков, после чего вылила на штору кабинки для голосования какую-то жидкость и подожгла её. Находившиеся рядом сотрудники правоохранительных органов оперативно пресекли противоправные деяния, после чего нарушительницу общественного порядка доставили к следователям. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий".

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Ранее Life.ru писал, что аналогичное происшествие случилось накануне, 15 марта, в Москве. Там другая пенсионерка подожгла будку для голосования на избирательном участке, находящемся в помещении на улице Верхние Поля.

Алексей Соловьёв
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