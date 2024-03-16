В Мытищах пенсионерка подожгла кабинку для голосования
СКР: После поджога кабинки для голосования в Мытищах возбуждено уголовное дело
Место происшествия в Мытищах, где пенсионерка подожгла кабинку для голосования. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области
Стражи правопорядка Московской области возбудили уголовное дело по факту поджога кабинки для голосования. Как передаёт региональное управление СКР в телеграм-канале, происшествие случилось днём 15 марта на избирательном участке в Мытищах.
В ведомстве сообщили, что в этот день пенсионерка пришла на территорию одного из городских избирательных участков, после чего вылила на штору кабинки для голосования какую-то жидкость и подожгла её. Находившиеся рядом сотрудники правоохранительных органов оперативно пресекли противоправные деяния, после чего нарушительницу общественного порядка доставили к следователям. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий".
Ранее Life.ru писал, что аналогичное происшествие случилось накануне, 15 марта, в Москве. Там другая пенсионерка подожгла будку для голосования на избирательном участке, находящемся в помещении на улице Верхние Поля.