В Мытищах пенсионерка подожгла кабинку для голосования

В ведомстве сообщили, что в этот день пенсионерка пришла на территорию одного из городских избирательных участков, после чего вылила на штору кабинки для голосования какую-то жидкость и подожгла её. Находившиеся рядом сотрудники правоохранительных органов оперативно пресекли противоправные деяния, после чего нарушительницу общественного порядка доставили к следователям. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий".