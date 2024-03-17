В Казани двое парней и девушка с ребёнком обворовали несколько подъездов

Группа из двух парней и девушки с ребёнком своровала чужое имущество из нескольких подъездов дома на улице Тукая в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

В Казани двое парней и девушка с ребёнком украли вещи из нескольких подъездов. Видео © Telegram / Mash Iptash

Злоумышленники пытались проникать в квартиры, дёргая за дверные ручки, вскрывали замки на колясочных и брали всё, что могли унести: снегокаты, инструменты, шарфы. Спустя три часа похода они вызвали такси, на котором уехали, предварительно набив багажник награбленными вещами. Местные жители оформят коллективную жалобу в полицию.