В Казани двое парней и девушка с ребёнком обворовали несколько подъездов
Группа из двух парней и девушки с ребёнком своровала чужое имущество из нескольких подъездов дома на улице Тукая в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
В Казани двое парней и девушка с ребёнком украли вещи из нескольких подъездов. Видео © Telegram / Mash Iptash
Злоумышленники пытались проникать в квартиры, дёргая за дверные ручки, вскрывали замки на колясочных и брали всё, что могли унести: снегокаты, инструменты, шарфы. Спустя три часа похода они вызвали такси, на котором уехали, предварительно набив багажник награбленными вещами. Местные жители оформят коллективную жалобу в полицию.
Ранее в петербургском отеле у актёра Сергея Маковецкого украли 195 тысяч рублей. Водитель артиста передал рюкзак с деньгами работнику гардероба, который затем отнёс его в камеру хранения. Позднее актёр вернулся в отель, чтобы забрать свои вещи, однако денег уже не было.
Telegram / Mash Iptash