Актёра Маковецкого обокрали в Петербурге почти на 200 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге обокрали актёра Сергея Маковецкого. Как сообщает SHOT, звезда сериала "Ликвидация" после окончания спектакля оставила рюкзак с наличными в машине и пошла прогуляться по городу.

Актёра Сергея Маковецкого обокрали в Петербурге. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, 15 марта артист отыграл спектакль-откровение "Неслучайная встреча" в Доме культуры "Выборгский" и решил пройтись по Северной столице с крестником. Водитель Маковецкого отнёс рюкзак, в котором было 195 тысяч рублей в конверте, в отель, после чего передал его работнику гардероба. Тот положил рюкзак в специальную комнату для хранения.

Позднее Маковецкий вернулся в отель, забрал сумку и отправился выпить чая в ресторан. Актёр хотел заплатить за напиток, но внутри рюкзака денег не обнаружил. По словам артиста, в последний раз он видел наличные в гримёрке. В настоящее время следователи общаются с сотрудниками ДК и отеля, в том числе с работником гардеробной.