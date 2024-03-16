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16 марта, 09:04

Актёра Маковецкого обокрали в Петербурге почти на 200 тысяч рублей

SHOT: У актёра Сергея Маковецкого украли 195 тысяч рублей в Санкт-Петербурге

Актёр Сергей Маковецкий. Обложка © Официальный сайт Сергея Маковецкого

Актёр Сергей Маковецкий. Обложка © Официальный сайт Сергея Маковецкого

В Санкт-Петербурге обокрали актёра Сергея Маковецкого. Как сообщает SHOT, звезда сериала "Ликвидация" после окончания спектакля оставила рюкзак с наличными в машине и пошла прогуляться по городу.

Актёра Сергея Маковецкого обокрали в Петербурге. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, 15 марта артист отыграл спектакль-откровение "Неслучайная встреча" в Доме культуры "Выборгский" и решил пройтись по Северной столице с крестником. Водитель Маковецкого отнёс рюкзак, в котором было 195 тысяч рублей в конверте, в отель, после чего передал его работнику гардероба. Тот положил рюкзак в специальную комнату для хранения.

Позднее Маковецкий вернулся в отель, забрал сумку и отправился выпить чая в ресторан. Актёр хотел заплатить за напиток, но внутри рюкзака денег не обнаружил. По словам артиста, в последний раз он видел наличные в гримёрке. В настоящее время следователи общаются с сотрудниками ДК и отеля, в том числе с работником гардеробной.

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А ранее Life.ru рассказывал, что у участника шоу "Своя игра" в ТЦ в Москве украли портмоне с 259 тысячами рублей. Пропажу мужчина заметил только на кассе в магазине. Интеллектуал попытался найти кошелёк в торговом центре, обратился к сотрудникам, но те не дали посмотреть камеры видеонаблюдения.

Дарья Нарыкова
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