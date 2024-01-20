Знатока "Своей игры" обхитрил вор в московском ТЦ и украл "валютный" кошелёк с сотнями тысяч

У участника интеллектуального шоу "Своя игра" Андрея Кругова в одном из московских ТЦ украли портмоне, в котором было около 1,5 тысячи евро, 500 долларов и 80 тысяч рублей. Как сообщает SHOT , с таким валютным набором 55-летний знаток пошёл закупаться продуктами накануне днём.

По данным телеграм-канала, пропажу на сумму 259 тысяч рублей Кругов заметил только на кассе. По его словам, портмоне могли украсть в ТЦ, когда он ходил по магазину. Интеллектуал попытался найти кошелёк в торговом центре и обращался к сотрудникам, но те не дали ему посмотреть камеры видеонаблюдения. После этого Кругов обратился в полицию и заблокировал банковские карты.