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20 января, 15:16

Знатока "Своей игры" обхитрил вор в московском ТЦ и украл "валютный" кошелёк с сотнями тысяч

У участника шоу "Своя игра" в ТЦ в Москве украли портмоне с 259 тысячами рублей

Участник шоу "Своя игра" Андрей Кругов. Обложка © Telegram / SHOT

Участник шоу "Своя игра" Андрей Кругов. Обложка © Telegram / SHOT

У участника интеллектуального шоу "Своя игра" Андрея Кругова в одном из московских ТЦ украли портмоне, в котором было около 1,5 тысячи евро, 500 долларов и 80 тысяч рублей. Как сообщает SHOT, с таким валютным набором 55-летний знаток пошёл закупаться продуктами накануне днём.

По данным телеграм-канала, пропажу на сумму 259 тысяч рублей Кругов заметил только на кассе. По его словам, портмоне могли украсть в ТЦ, когда он ходил по магазину. Интеллектуал попытался найти кошелёк в торговом центре и обращался к сотрудникам, но те не дали ему посмотреть камеры видеонаблюдения. После этого Кругов обратился в полицию и заблокировал банковские карты.

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Ранее Лайф писал, что звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарёва заявила о пропаже кошелька, в котором было 200 тысяч рублей. В краже заподозрили профессиональную воровку.

Никита Осипов
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