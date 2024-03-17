Умер известный украинский политик Геннадий Москаль

Экс-руководитель Луганской и Закарпатской областей, украинский политик Геннадий Москаль умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщил народный депутат Украины Николай Княжицкий. По его словам, причиной смерти стала тяжёлая болезнь.

"Мои соболезнования семье. Он занимал много государственных постов, был настоящим патриотом и талантливым человеком", — написал Княжицкий на своей странице в Facebook*.

Москаль окончил Академию МВД СССР в 1975 году. Работал в милиции, где дослужился до звания генерал-лейтенанта. После был главой управления МВД в Закарпатской и Днепропетровской областях и Крыму во времена вхождения полуострова в состав Украины, а также возглавлял Закарпатскую обладминистрацию в период 2001–2002 и 2015–2019 годов. Кроме того, Геннадий Москаль был депутатом Рады шестого и седьмого созывов, входил в партию "Батькивщина".