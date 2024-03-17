Умер известный украинский политик Геннадий Москаль
В возрасте 73 лет умер бывший постпред президента Украины в Крыму Геннадий Москаль
Украинский политик Геннадий Москаль. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Hennadii Moskal
Экс-руководитель Луганской и Закарпатской областей, украинский политик Геннадий Москаль умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщил народный депутат Украины Николай Княжицкий. По его словам, причиной смерти стала тяжёлая болезнь.
"Мои соболезнования семье. Он занимал много государственных постов, был настоящим патриотом и талантливым человеком", — написал Княжицкий на своей странице в Facebook*.
Москаль окончил Академию МВД СССР в 1975 году. Работал в милиции, где дослужился до звания генерал-лейтенанта. После был главой управления МВД в Закарпатской и Днепропетровской областях и Крыму во времена вхождения полуострова в состав Украины, а также возглавлял Закарпатскую обладминистрацию в период 2001–2002 и 2015–2019 годов. Кроме того, Геннадий Москаль был депутатом Рады шестого и седьмого созывов, входил в партию "Батькивщина".
Ранее Life.ru писал, что 15 марта в возрасте 89 лет умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Он запомнился зрителям по ролям в картинах "Ирония судьбы, или С лёгким паром", "12 стульев", "Трое в лодке, не считая собаки". По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.
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