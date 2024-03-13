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Криминал

Сын Шарля де Голля умер на 103-м году жизни

13 марта, 08:16
Филипп де Голль. Обложка © wikipedia.org

Филипп де Голль. Обложка © wikipedia.org

Адмирал в отставке, экс-сенатор Филипп де Голль умер в возрасте 102 лет в ночь на 13 марта. Он был старшим сыном легендарного президента Франции Шарля де Голля. Трагическим известием поделилось агентство France-Presse.

"Он умер в ночь со вторника на среду в национальном учреждении для инвалидов, где он пребывал в течение двух лет", — говорится в материале со ссылкой на родственников умершего.

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Ранее сообщалось, что американский поп-музыкант Эрик Кармен, автор знаменитой композиции All by Myself 1975 года и песни Hungry Eyes, звучавшей саундтреком в фильме "Грязные танцы" (1987), умер на 75-м году жизни.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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