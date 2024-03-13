Сын Шарля де Голля умер на 103-м году жизни
Филипп де Голль. Обложка © wikipedia.org
Адмирал в отставке, экс-сенатор Филипп де Голль умер в возрасте 102 лет в ночь на 13 марта. Он был старшим сыном легендарного президента Франции Шарля де Голля. Трагическим известием поделилось агентство France-Presse.
"Он умер в ночь со вторника на среду в национальном учреждении для инвалидов, где он пребывал в течение двух лет", — говорится в материале со ссылкой на родственников умершего.
Ранее сообщалось, что американский поп-музыкант Эрик Кармен, автор знаменитой композиции All by Myself 1975 года и песни Hungry Eyes, звучавшей саундтреком в фильме "Грязные танцы" (1987), умер на 75-м году жизни.