Сын Шарля де Голля умер на 103-м году жизни

Адмирал в отставке, экс-сенатор Филипп де Голль умер в возрасте 102 лет в ночь на 13 марта. Он был старшим сыном легендарного президента Франции Шарля де Голля. Трагическим известием поделилось агентство France-Presse.

"Он умер в ночь со вторника на среду в национальном учреждении для инвалидов, где он пребывал в течение двух лет", — говорится в материале со ссылкой на родственников умершего.