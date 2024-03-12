Ушёл из жизни автор музыки к "Грязным танцам" Эрик Кармен

Американский поп-музыкант Эрик Кармен, автор знаменитой композиции All by myself 1975 года и песни Hungry Eyes, звучавшей саундтреком в фильме "Грязные танцы" (1987 г.), умер на 75-м году жизни. Об этом сообщили представители певца на его официальном сайте.

"С огромной печалью мы сообщаем душераздирающую новость о кончине Эрика Кармена. Наш милый, любящий и талантливый Эрик скончался во сне на выходных", — говорится в публикации.