Регион

Уведомления отключены

12 марта, 05:56

Ушёл из жизни автор музыки к "Грязным танцам" Эрик Кармен

Автор хита All by Myself Эрик Кармен умер в США в возрасте 74 лет

Эрик Кармен. Обложка © EricCarmen.com

Эрик Кармен. Обложка © EricCarmen.com

Американский поп-музыкант Эрик Кармен, автор знаменитой композиции All by myself 1975 года и песни Hungry Eyes, звучавшей саундтреком в фильме "Грязные танцы" (1987 г.), умер на 75-м году жизни. Об этом сообщили представители певца на его официальном сайте.

"С огромной печалью мы сообщаем душераздирающую новость о кончине Эрика Кармена. Наш милый, любящий и талантливый Эрик скончался во сне на выходных", говорится в публикации.

Умер трёхкратный призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике Сергей Диомидов
Умер трёхкратный призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике Сергей Диомидов

Ранее Life.ru сообщал о том, что 10 марта на 87-м году жизни скончался польский актёр грузинского происхождения Константин Цицишвили. Помимо актёрской деятельности, он также работал со сценариями, был режиссёром в театре, кино и на ТВ. Ему довелось служить в театре сатиры в Кракове и нескольких варшавских театрах.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Утраты
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров