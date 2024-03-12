Ушёл из жизни автор музыки к "Грязным танцам" Эрик Кармен
Автор хита All by Myself Эрик Кармен умер в США в возрасте 74 лет
Эрик Кармен. Обложка © EricCarmen.com
Американский поп-музыкант Эрик Кармен, автор знаменитой композиции All by myself 1975 года и песни Hungry Eyes, звучавшей саундтреком в фильме "Грязные танцы" (1987 г.), умер на 75-м году жизни. Об этом сообщили представители певца на его официальном сайте.
"С огромной печалью мы сообщаем душераздирающую новость о кончине Эрика Кармена. Наш милый, любящий и талантливый Эрик скончался во сне на выходных", — говорится в публикации.
Ранее Life.ru сообщал о том, что 10 марта на 87-м году жизни скончался польский актёр грузинского происхождения Константин Цицишвили. Помимо актёрской деятельности, он также работал со сценариями, был режиссёром в театре, кино и на ТВ. Ему довелось служить в театре сатиры в Кракове и нескольких варшавских театрах.