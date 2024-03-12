Никас Сафронов вспомнил пророческую фразу ведущей "Голубых огоньков" перед смертью Художник Сафронов сообщил, что Моргунова перед смертью часто звала умершего сына 12 марта, 14:59 Светлана Моргунова. Обложка © Елизавета Клементьева / ИТАР-ТАСС

Телеведущая Светлана Моргунова последние годы эмоционально переживала внезапную смерть сына Максима, что привело к проблемам со здоровьем. Об этом kp.ru рассказал художник Никас Сафронов, комментируя смерть звезды экрана.

"Души в нём [в сыне] не чаяла. Такая нелепая смерть: заболел коронавирусом и вовремя не обратился к врачам… Светлана очень переживала из-за этой трагедии. И часто говорила: "Я хочу к Максику", — поделился он.

Максим Моргунов умер в 2020 году. С тех пор телеведущая лишилась своей главной опоры и поддержки в жизни, продолжил Сафронов. Он добавил, что последние годы Моргунова вела затворнический образ жизни. Она хотела, чтобы зрители запомнили её прежний образ, а не увядающую красоту.

По словам художника, ведущая отличалась удивительной добротой, отзывчивостью и всегда ценила крепкие семейные узы. Сафронов уверен, что никакой борьбы за наследство после её смерти не будет. Моргунова всегда была в тёплых отношениях с невесткой, а также много времени проводила с внучкой Дарьей.

Напомним, 10 марта скончалась 84-летняя телеведущая Светлана Моргунова. На советском телевидении она вела программы "Голубой огонёк" и "Утренняя почта" вместе с Валентином Смирнитским. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Авторы Татьяна Миссуми