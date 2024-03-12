Умер актёр из фильма "Хозяйка тайги" Олег Рябцов
Олег Рябцов служил в Кинешемском драматическом театре с 1985 года. Фото © VK.com / Кинешемский драматический театр А.Н. Островского
Заслуженный артист России Олег Рябцов скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщил в соцсети "ВКонтакте" Кинешемский драматический театр имени Островского, где Олег Игнатьевич служил с 1985 года.
Начало карьеры Рябцова было положено ещё в 1959 году в Ивановском драматическом театре. А признание он получил, снявшись в сериалах "Русские деньги" и "Хозяйка тайги".
"Память о нём навечно сохранится в сердцах кинешемских театралов. О дате и времени церемонии прощания с Рябцовым Олегом Игнатьевичем мы сообщим дополнительно", — говорится в некрологе.
Напомним, что недавно умер от онкологии в возрасте 40 лет актёр театра и кино Илья Устюжанинов. Известно, что с заболеванием он боролся на протяжении долгого времени. Артист получил народную славу после ролей в постановках "Ревизор", "Снежная королева", "Приключения Буратино", однако в кино дебютировал только в 2023 году в шпионском сериале "Операция "Престол".