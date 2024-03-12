Умер актёр из фильма "Хозяйка тайги" Олег Рябцов

Заслуженный артист России Олег Рябцов скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщил в соцсети "ВКонтакте" Кинешемский драматический театр имени Островского, где Олег Игнатьевич служил с 1985 года.

Начало карьеры Рябцова было положено ещё в 1959 году в Ивановском драматическом театре. А признание он получил, снявшись в сериалах "Русские деньги" и "Хозяйка тайги".

"Память о нём навечно сохранится в сердцах кинешемских театралов. О дате и времени церемонии прощания с Рябцовым Олегом Игнатьевичем мы сообщим дополнительно", — говорится в некрологе.