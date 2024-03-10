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10 марта, 17:14

Советский диктор Светлана Моргунова умерла спустя четверо суток после дня рождения

Советский диктор Светлана Моргунова скончалась на 85-м году жизни

Светлана Моргунова. Обложка © ТАСС / Антон Тушин

Светлана Моргунова. Обложка © ТАСС / Антон Тушин

Советский диктор и народная артистка России Светлана Моргунова скончалась на 85-м году жизни. Об этом в воскресенье, 10 марта, заявила её помощница.

"Она умерла дома. Не болела. Сердце остановилось. Я в шоке. Я её очень любила. Два года вместе! Она очень замечательный человек, очень!" — сказала помощница в беседе с Daily Storm.

С 60-х годов Моргунова работала на Центральном телевидении СССР. Она была ведущей "Голубого огонька" и музыкальной программы "Утренняя почта". Отметим, что 84-й день рождения народная артистка России праздновала совсем недавно, 6 марта.

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Перед самым Новым годом в возрасте 82 лет умерла диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова. Она вела программу "Время", "Голубые огоньки", "Подмосковные встречи", "Пусть всегда будет солнце" и другие популярные передачи.

Никита Осипов
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