Советский диктор Светлана Моргунова умерла спустя четверо суток после дня рождения

Советский диктор и народная артистка России Светлана Моргунова скончалась на 85-м году жизни. Об этом в воскресенье, 10 марта, заявила её помощница.

"Она умерла дома. Не болела. Сердце остановилось. Я в шоке. Я её очень любила. Два года вместе! Она очень замечательный человек, очень!" — сказала помощница в беседе с Daily Storm.

С 60-х годов Моргунова работала на Центральном телевидении СССР. Она была ведущей "Голубого огонька" и музыкальной программы "Утренняя почта". Отметим, что 84-й день рождения народная артистка России праздновала совсем недавно, 6 марта.