На 83-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Галина Зименкова, более 20 лет проработавшая диктором Центрального телевидения СССР. Информацию об этом разместил Первый канал.

"Её знали и любили миллионы зрителей в нашей стране. По профессии актриса и режиссёр, она всю жизнь посвятила телевидению", — говорится в опубликованном сообщении.

В возрасте 82 лет умерла диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова. Видео © 1tv.ru

Помимо программы "Время" Зименкова вела "Голубые огоньки", "Подмосковные встречи, "Пусть всегда будет солнце" и другие популярные передачи. Она также занималась преподаванием: в Москве обучала технике речи и мастерству работы в кадре начинающих журналистов, а в Японии помогала студентам изучать русский язык.

Журналист и ведущий Первого канала Дмитрий Борисов рассказал в телеграм-канале о непростой судьбе старшей коллеги: она долго и безуспешно лечила от зависимости сына, после его смерти осталась одна. Долго болела, ей помогали близкие подруги. Умерла в реабилитационном центре. По словам ведущего, прощание с легендой состоится 2 января в 11:00 в Храме на Фестивальной улице, 6, с.1.