В возрасте 82 лет умерла диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова
Дикторы Центрального телевидения (слева направо): Наталья Фуфачёва, Галина Зименкова и Мария Митрошина во время подготовки к передаче, 1975 год. Обложка © ТАСС / Виталий Созинов
На 83-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Галина Зименкова, более 20 лет проработавшая диктором Центрального телевидения СССР. Информацию об этом разместил Первый канал.
"Её знали и любили миллионы зрителей в нашей стране. По профессии актриса и режиссёр, она всю жизнь посвятила телевидению", — говорится в опубликованном сообщении.
В возрасте 82 лет умерла диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова. Видео © 1tv.ru
Помимо программы "Время" Зименкова вела "Голубые огоньки", "Подмосковные встречи, "Пусть всегда будет солнце" и другие популярные передачи. Она также занималась преподаванием: в Москве обучала технике речи и мастерству работы в кадре начинающих журналистов, а в Японии помогала студентам изучать русский язык.
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