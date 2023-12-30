Считавшаяся мёртвой звезда "Пацанок" внезапно "воскресла" и заявилась на собственную могилу

Участница телевизионного шоу "Пацанки" Диана Янголенко инсценировала свою смерть. Она записала видео с кладбища, где якобы захоронили её тело. Гуляя между другими могилами, девушка зачитала стих о смерти и объяснила, почему решилась на такой шаг. Ролик опубликовали на фан-странице "Пацанок".

Диана Янголенко рассказывает о том, почему инсценировала смерть. Видео © t.me / Пацанки 8 сезон

"Эта история была про то, что нужно ценить, что ты имеешь. История про то, как пагубно может отразиться употребление запрещённых веществ… к чему это может привести. Цените и любите. Не позволяйте наркотическим средствам поместить вас на кладбище", — рассказала девушка.

Однако фанаты ей не поверили. По их мнению, Янголенко инсценировала смерть ради прогрева её нового телеграм-канала, а также хайпа, который сможет увеличить её заработок.