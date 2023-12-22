Звезда "Пацанок" умерла, выпив самогон с галлюциногенными грибами
Умерла участница седьмого сезона "Пацанок" 21-летняя Диана Янголенко
Участница седьмого сезона "Пацанок" Диана Янголенко. Обложка © VK / patsanki_tv
Участница седьмого сезона реалити-шоу "Пацанки" Диана Янголенко скончалась на 22-м году жизни. Утверждается, что звезда проекта умерла в отеле, выпив настойку с галлюциногенными грибами.
"В ходе проведения расследования несчастного случая обнаружены и другие формы нарушения законов Российской Федерации, информацию о которых не разглашают", — сообщается на фан-странице "Пацанок" в соцсети "ВКонтакте".
В комментариях многие пользователи шокированы и не могут поверить в гибель Дианы. Девушке был 21 год. Она выбыла из проекта в середине сезона, а вернувшись домой, угодила в ряд неприятных историй. Так, Янголенко обвиняли в краже телефона и электрогитары и даже возбудили против неё уголовное дело.
Ранее Лайф писал, что участница седьмого сезона шоу "Пацанки" Юлия Михайлова выпала с 22-го этажа жилого дома в Рязани. Девушка раньше часто говорила, что любит высоту, и делилась фото с экстремальными прыжками. Незадолго до смерти она сообщала, что хочет начать жизнь с чистого листа.