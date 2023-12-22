Звезда "Пацанок" умерла, выпив самогон с галлюциногенными грибами

"В ходе проведения расследования несчастного случая обнаружены и другие формы нарушения законов Российской Федерации, информацию о которых не разглашают", — сообщается на фан-странице "Пацанок" в соцсети "ВКонтакте".

В комментариях многие пользователи шокированы и не могут поверить в гибель Дианы. Девушке был 21 год. Она выбыла из проекта в середине сезона, а вернувшись домой, угодила в ряд неприятных историй. Так, Янголенко обвиняли в краже телефона и электрогитары и даже возбудили против неё уголовное дело.