Названа причина смерти ведущей советских "Голубых огоньков" Моргуновой

"Причина смерти — тромб оторвался, дата и место прощания ещё не известны", — приводит РИА "Новости" её слова.

Как ранее сообщал Life.ru, Моргунова скончалась сегодня днём, всего через несколько дней после собственного дня рождения. На днях ей исполнилось 84 года. На советском телевидении Моргунова вела программы "Голубой огонёк" и "Утренняя почта" вместе с Валентином Смирнитским.