Названа причина смерти ведущей советских "Голубых огоньков" Моргуновой
Ведущая советских "Голубых огоньков" Моргунова умерла из-за оторвавшегося тромба
Светлана Моргунова. Обложка © ИТАР-ТАСС / АМ
Причиной смерти диктора Центрального телевидения СССР Светланы Моргуновой стал оторвавшийся тромб. Об этом рассказала близкая подруга артистки Вера Мусатова.
"Причина смерти — тромб оторвался, дата и место прощания ещё не известны", — приводит РИА "Новости" её слова.
Как ранее сообщал Life.ru, Моргунова скончалась сегодня днём, всего через несколько дней после собственного дня рождения. На днях ей исполнилось 84 года. На советском телевидении Моргунова вела программы "Голубой огонёк" и "Утренняя почта" вместе с Валентином Смирнитским.