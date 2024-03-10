Регион

Уведомления отключены

10 марта, 18:57

Названа причина смерти ведущей советских "Голубых огоньков" Моргуновой

Ведущая советских "Голубых огоньков" Моргунова умерла из-за оторвавшегося тромба

Светлана Моргунова. Обложка © ИТАР-ТАСС / АМ

Светлана Моргунова. Обложка © ИТАР-ТАСС / АМ

Причиной смерти диктора Центрального телевидения СССР Светланы Моргуновой стал оторвавшийся тромб. Об этом рассказала близкая подруга артистки Вера Мусатова.

"Причина смерти — тромб оторвался, дата и место прощания ещё не известны", — приводит РИА "Новости" её слова.

Как ранее сообщал Life.ru, Моргунова скончалась сегодня днём, всего через несколько дней после собственного дня рождения. На днях ей исполнилось 84 года. На советском телевидении Моргунова вела программы "Голубой огонёк" и "Утренняя почта" вместе с Валентином Смирнитским.

В возрасте 82 лет умерла диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова
В возрасте 82 лет умерла диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова
Наталья Исакова
  • Новости
  • Утраты
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров