Что нельзя делать зодиакам в коридор затмений 2024, если те не хотят разрушить жизнь С 25 марта по 8 апреля пройдёт коридор затмений, который изменит судьбу каждого из представителей зодиакального круга. Life.ru рассказывает, что категорически нельзя делать в этот астрологический период, если не хотите угробить свою жизнь. 27 марта, 05:00 Памятка для всех знаков зодиака: что нельзя делать с 25 марта по 8 апреля в коридор затмений 2024. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Солнечные и лунные затмения будут сменять друг друга с 25 марта по 8 апреля. Они окажут сильное влияние на судьбу всех знаков зодиака. После него их жизнь изменится. Причём только от вас зависит дальнейшее развитие событий. Одни люди в этот период столкнутся с приходом богатств и ростом карьеры, бизнеса. Другие с болезнями, тяжёлыми испытаниями и пустыми кошельками. Что нельзя делать с 25 марта по 8 апреля, если хотите благополучной жизни, а не участи неудачника?

1. Во время коридора затмений 2024 нельзя давать волю эмоциям

Как на жизни всех знаков зодиака отразится коридор затмений с 25 марта по 8 апреля? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Коридор затмений с 25 марта и по 8 апреля для представителей многих знаков зодиака окажется сложным. Из-за астрологического события люди будут чувствовать слабость и усталость. В некоторых случаях могут быть раздражительными, тревожными и злиться на окружающих людей.

Поэтому даже мелочь в этот период может вывести вас из колеи. Если поддадитесь на провокацию и устроите конфликт, то энергия начнёт выходить из тела ещё быстрее. Любую ссору нужно пытаться завершить мирно, иначе она закончится бедой.

2. Не делайте резких движений в жизни

Коридор затмений в 2024 году — самый неблагоприятный период для того, чтобы делать стратегические судьбоносные решения в жизни. С 25 марта по 8 апреля нельзя покупать квартиру, автомобиль, переезжать в новый город или открывать бизнес. Иначе всё пойдёт наперекосяк, и есть риск не только не улучшить свою жизнь, но и ухудшить её, лишившись денег.

3. Не ложитесь под нож в период коридора затмений 2024

Что нельзя делать в коридор затмений 2024? Вмешиваться в работу своего тела. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Любые процедуры, в ходе которых доктор будет вмешиваться в работу вашего тела, лучше перенести на период после коридора затмений 2024-го в марте и апреле. Хирургические операции, косметические процедуры и даже приём препаратов могут закончиться плачевно для организма. Дождитесь окончания периода и делайте всё это позже (если, конечно, доктора не должны вмешаться срочно).

4. Не уезжайте на отдых с 25 марта по 8 апреля

Коридор затмений в 2024 году будет настолько сильным, что он может испортить даже отдых. Если планировали уехать в отпуск в течение этих двух недель, то лучше остаться дома. Астрологическое событие будет настолько сильным, что оно принесёт вашей семье только беду и испорченный отдых.

5. Во время коридора затмений 2024 не полагайтесь на других

В коридор затмений 2024 года в марте нужно быть самостоятельным. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Коридор затмений весной приведёт к тому, что все люди мира будут сами по себе. Это коснётся даже членов вашей семьи.

В период с 25 марта по 8 апреля нельзя полагаться ни на кого. Все свои проблемы нужно решать самостоятельно. Помните, что другие люди выполнят поставленную вами задачу плохо.

6. Не мямлите и не соглашайтесь со всем, что вам говорят

В коридор затмений весной 2024 года особенно тяжело придётся представителям тех знаков зодиака, которые привыкли соглашаться со всем, что им навязывают другие люди. С 25 марта по 8 апреля ни в коем случае нельзя мямлить и задвигать личные интересы на второй план. Тех, кто не сумеет вовремя сказать нет, звёзды накажут чередой неудач.

7. Не заключайте брак с 25 марта по 8 апреля 2024 года

Во время коридора затмений нельзя жениться, иначе отношения закончатся очень быстро. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Во время коридора затмений, начавшегося 25 марта и идущего до 8 апреля включительно, ни в коем случае нельзя узаконивать отношения. Даже если долго ждали даты свадьбы, лучше перенести её. Очень высока вероятность, что такой брак будет несчастливым и распадётся в первый год после заключения.

Представители всех знаков зодиака входят в коридор затмений 2024-го в нестабильном эмоциональном состоянии. Если при таких обстоятельствах заключить брак, он тоже будет шатким и развалится быстрее. Рискуют поторопиться и наломать дров даже те люди, у которых по гороскопу считается самая мощная интуиция.

Авторы Никита Фартов