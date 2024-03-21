Найдено магическое число, которое в 2024 год Дракона убережёт от бед и подарит удачу

Это число, как уверяют эксперты в области китайской мифологии и астрологии, стало счастливым благодаря важному событию, случившемуся в 2024 году, — смене периодов, которые в фэншуй длятся 20 лет. Она наделила определённую цифру магией и защитными свойствами.

Какое число считается удачным в 2024 году Дракона? Фото © Freepik

Как рассказывает мастер фэншуй, астролог Анастасия Горностаева, счастливым числом в 2024 году будет цифра девять. "Закончился восьмой, начался девятый [период]. Поэтому в нём будет безраздельно господствовать именно такая цифра и приносить людям славу, богатство, новые возможности", — обозначила важность девятки эксперт.

Как же получить энергию, защиту и удачу этого магического в 2024 году числа? Со слов специалиста, важно включить его в свою жизнь. Причём способов это сделать есть несколько: украсить дом декоративными предметами группами из такого количества штук или положить где-нибудь девять фэншуй-монеток в связке.

Как активизировать удачу в доме и что надо делать с огнём в южной стороне квартиры? Фото © Freepik

В 2024 году Дракона всех владельцев номеров телефона или машины с этой цифрой ждёт удача. Также Фортуна не обойдёт стороной тех, у кого квартира с расположенной на юге входной дверью. Особенно сильно повезёт тем, чьё жилище выходит фасадом на юг или север.

"Москве 24" астролог также подсказывает, как активизировать в девятом периоде удачу южной стороны: важно разместить там соответствующее количество благоприятных по фэншуй символов. Например, картину с девятью фениксами. Также в этой части дома или квартиры будет полезным зажигать камин или свечи, потому что девятка управляется стихией огня.